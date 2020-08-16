В Алматы 430 тыс. человек бесплатно получат вакцины от гриппа

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Жителей Алматы из групп риска бесплатно вакцинируют от гриппа. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.

Как отметил Бекшин, грипп так же, как коронавирусная инфекция, опасен осложнениями, в том числе приводящими к пневмонии. В случае, если человек за один сезон заразится и гриппом, и КВИ, увеличивается вероятность тяжелых последствий.

Если сейчас заболеваемость гриппом наложится на заболеваемость коронавирусной инфекцией, это будет очень серьезный момент. При гриппе тоже от осложнений, которые он дает, (страдает) и сердечно-сосудистая система, и в первую очередь легкие. Две пневмонии не каждый организм сможет вынести", - отметил санврач.

В этой связи, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в Алматы на текущий год планово закуплено 130 тыс. доз вакцин российской вакцины "Петровакс". К этому будет закуплено еще 300 тыс. доз.

Мы планируем вакцинировать в первую очередь наиболее уязвимое население, группы риска. К ним относятся медицинские работники, так как в первую очередь встречаются с больными. Вторая категория - это дети, часто болеющие заболеваниями верхних дыхательных путей и с другими хроническими заболеваниями. Уязвимыми на сегодня являются люди старше 60 лет. Вакцинация будет проводиться бесплатно, будет направлена именно на уязвимые группы", - уточнил Бекшин.

Кроме того, по его словам, многие руководители компаний, по опыту прошлых лет, также закупают вакцины и прививают коллективы. Население за счет собственных средств тоже может прививаться.

В сумме, если бесплатно будет 430 тыс. из уязвимых групп привито, это, конечно, скажется на снижении заболеваемости и на осложнениях, вплоть до летальности", - заключил санврач Алматы.

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