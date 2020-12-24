В Алматы глухим от рождения детям за счет медстраховки делают операции, позволяющие слышать

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы за счет медстраховки глухим от рождения казахстанцам проводят кохлеарную имплантацию, передает Kazakhstan Today.

Высокотехнологичные операции дали шанс даже глухим от рождения казахстанцам услышать мир. В Алматы маленьким детям проводят кохлеарную имплантацию в рамках обязательного социального медицинского страхования. После проведения операции по установке электронных имплантатов услышать мир получают возможность даже абсолютно глухие от рождения дети. Стоимость одной операции по вживлению специального электрода обходится от 4,5 до 5 млн тенге", - сообщили в региональной службе коммуникаций Алматы.

Маленькие пациенты Городской клинической больницы №5 получают эту услугу за счет медстраховки совершенно бесплатно. Только за 2020 год в условиях ГКБ №5 было проведено 84 операции кохлеарной имплантации.

По словам заведующей отделением сурдологии для детей ГКБ №5 Наили Тулепбековой, кохлеарная имплантация считается на сегодня одной из самых высокотехнологичных операций.

Наши пациенты начинают слышать через месяц после операции, сразу после подключения речевого процессора. Все индивидуально и зависит от степени и давности глухоты. Рано оглохшие дети, потерявшие слух до овладения речью, в процессе реабилитации тренируются и привыкают к новым звукам. Мы учим их слышать и понимать речь. Сложнее с пациентами, проявившими слух после овладения речи. Их реабилитация продолжается от шести месяцев до года. Тут важно понимать, что слышим мы головным мозгом, а не ухом! Среди прооперированных детей в прошлых годах есть лауреаты музыкальных премий. Хочу отметить, что дети с кохлеарными имплантатами - не слабослышащие, у них абсолютно нормальный слух. Они ничем не отличаются от своих сверстников. При условии ранней оказанной помощи ребенок может пойти в обычный детсад, а затем в общеобразовательную школу. Это и есть наша основная задача", - сказала она.

По словам директора филиала ФСМС по городу Алматы Тлеухана Абилдаева, дети до 18 лет входят в льготную категорию, взносы которых на ОСМС платит государство. Они могут получать все услуги за счет медстраховки совершенно бесплатно, в том числе и высокотехничные медицинские услуги и плановую стоматологическую помощь.

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