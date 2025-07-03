В Алматы хирурги забыли в животе женщины салфетку

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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы хирурги забыли во время операции кесарева сечения в брюшной полости молодой женщины марлю. Об этом в - В Алматы хирурги забыли во время операции кесарева сечения в брюшной полости молодой женщины марлю. Об этом в сосцети сообщила представляющая интересы пострадавшей юрист Анна Чернова.





В августе 2024 года В. родила третьего ребенка путем кесарева сечения в ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" УОЗ Алматы (Городской перинатальный центр № 2). Уже на следующий день после операции она жаловалась врачам на острую боль. Врачи отмахнулись. Осмотр провели, как нам кажется, формально и потом выписали ее", - рассказала юрист.





Дальше женщину ждали 9 месяцев боли. Она не могла нормально спать, есть, с трудом передвигалась, не могла поднять на руки своего ребенка. Вес стремительно уходил, боли нарастали. В. обращалась в частные клиники, проходила десятки обследований, тратила огромные деньги, и все безрезультатно. Диагнозы менялись, но никто из врачей не мог найти настоящую причину и понять, что происходит с молодой женщиной.





Лишь в мае 2025 года КТ показало образование в области малого таза. Было подозрение на опухоль. Ее срочно госпитализировали, и никто, даже хирурги, не могли предположить, что найдут внутри. 3 июня 2025 года, во время экстренной операции врачи были потрясены: внутри женщины все это время находилась забытая марлевая салфетка, оставленная в брюшной полости врачами государственного роддома во время кесарева", - рассказала Анна Чернова.





За 9 месяцев марля вызвала гнойное воспаление, перитонит и разрушила внутренние органы. Часть кишечника пришлось удалить. По словам врачей, еще неделя - и женщину бы уже не удалось спасти.





В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали ситуацию и заявили, что инициировали обращение в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК с просьбой провести служебное расследование по данному инциденту.





По итогам проверки будут предоставлены официальные разъяснения, а также приняты соответствующие меры реагирования в рамках действующего законодательства", - добавили в ведомстве.