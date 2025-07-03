02.07.2025, 19:41 2831
В Алматы хирурги забыли в животе женщины салфетку
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы хирурги забыли во время операции кесарева сечения в брюшной полости молодой женщины марлю. Об этом в сосцети сообщила представляющая интересы пострадавшей юрист Анна Чернова.
В августе 2024 года В. родила третьего ребенка путем кесарева сечения в ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" УОЗ Алматы (Городской перинатальный центр № 2). Уже на следующий день после операции она жаловалась врачам на острую боль. Врачи отмахнулись. Осмотр провели, как нам кажется, формально и потом выписали ее", - рассказала юрист.
Дальше женщину ждали 9 месяцев боли. Она не могла нормально спать, есть, с трудом передвигалась, не могла поднять на руки своего ребенка. Вес стремительно уходил, боли нарастали. В. обращалась в частные клиники, проходила десятки обследований, тратила огромные деньги, и все безрезультатно. Диагнозы менялись, но никто из врачей не мог найти настоящую причину и понять, что происходит с молодой женщиной.
Лишь в мае 2025 года КТ показало образование в области малого таза. Было подозрение на опухоль. Ее срочно госпитализировали, и никто, даже хирурги, не могли предположить, что найдут внутри. 3 июня 2025 года, во время экстренной операции врачи были потрясены: внутри женщины все это время находилась забытая марлевая салфетка, оставленная в брюшной полости врачами государственного роддома во время кесарева", - рассказала Анна Чернова.
За 9 месяцев марля вызвала гнойное воспаление, перитонит и разрушила внутренние органы. Часть кишечника пришлось удалить. По словам врачей, еще неделя - и женщину бы уже не удалось спасти.
В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали ситуацию и заявили, что инициировали обращение в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК с просьбой провести служебное расследование по данному инциденту.
По итогам проверки будут предоставлены официальные разъяснения, а также приняты соответствующие меры реагирования в рамках действующего законодательства", - добавили в ведомстве.
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26.06.2025, 14:20 23286
Мальчиков в Казахстане намерены прививать от ВПЧ
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мальчиков в Казахстане намерены прививать от вируса папилломы человека, сообщил в кулуарах сената вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев.
В части мальчиков - сейчас уже рассматривается этот вопрос, на сегодняшний день мы прорабатываем в рамках правительства возможности изменения в постановлении правительства, в части расширения. То есть не только в расширении вакцинации среди девочек, возраст будем увеличивать. Это первое. И второе - по вакцинации мальчиков, планируется, предварительно, где-то через год начать эту работу", - заявил он.
Напомним, в Казахстане более 83,7 тысячи девочек в возрасте 11-13 лет получили вакцину против вируса папилломы человека.
26.06.2025, 13:26 24066
Взносы в ОСМС повысят с 2026 года: кого это коснется
Фото: Фонд социального медстрахования
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг, передает корреспондент агентства.
С января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей - 40 минимальных заработных плат, для работников - 20 МЗП. Изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода. Предлагаемое решение носит компромиссный характер и направлено на сохранение баланса между устойчивостью системы и допустимым уровнем налоговой нагрузки. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 миллиардов тенге в год", - сообщила на заседании сената депутат Айнур Аргынбекова.
Кроме того, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, это должно "обеспечить долгосрочную стабильность финансирования".
Сегодня более 3 миллионов человек остаются вне системы ОСМС, в том числе около 1 миллиона - официально зарегистрированные безработные и представители социально уязвимых категорий, относящиеся к кризисным и экстренным уровням. Законом предлагается закрепить обязанность местных исполнительных органов по уплате взносов по факту обращения таких граждан за медпомощью. Размер взноса будет рассчитываться исходя из средней заработной платы по региону", - проинформировала сенатор.
Также вводится новая норма: граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей (ранее страховка сохранялась только три месяца).
Вместе с тем вводятся нормы по обязательному размещению на официальных интернет-ресурсах информации о движении финансовых средств ОСМС и ГОБМП и расширению доступа потребителей к информации о соответствии медорганизаций установленным требованиям. Также введены поправки, предусматривающие возврат средств от медорганизаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.
Ранее в мажилисе предлагали снизить порог для расчета отчислений в ОСМС.
20.06.2025, 13:43 44506
Женские консультации вновь появятся в Казахстане
Фото: Pexels.com
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения возобновит работу женских консультаций.
В единый блок будут объединены амбулаторные службы, оказывающие медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
В обновленной структуре женских консультаций откроются:
- центры охраны плода с "клиникой одного дня";
- центры планирования семьи;
- кабинеты невынашивания;
- кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;
- кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.
В Минздраве напомнили, что для повышения доступности раннего выявления врожденных пороков развития в 16 перинатальных центрах организованы "клиники одного дня", где около 100 тыс. беременных прошли обследования, оказано более 500 тыс. медицинских услуг.
Также в 2024 году впервые стартовал проект "Фетальная медицина":
- проведено 55 внутриутробных операций на плоде;
- сохранена жизнь 86 будущим новорожденным;
- 25 женщин благополучно родили, включая случаи с двойней.
На 20% увеличено количество органосохраняющих операций - около 2000 женщинам сохранен детородный орган.
Кроме того Минздрав РК утвердил мастер-планы по реновации 18 областных перинатальных центров. В них созданы мультидисциплинарные мобильные группы для выездов в районы для оказания медпомощи беременным. Также развивается телемедицина, онлайн-обходы и дистанционные консультации.
19.06.2025, 12:55 50011
Детские профили резидентуры: Минздрав Казахстана усиливает подготовку педиатров
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В целях повышения качества медицинской помощи детям Министерство здравоохранения РК инициирует важные изменения в системе подготовки врачей. По ряду наиболее востребованных специальностей резидентуры планируется внедрение детского профиля подготовки, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Это позволит сосредоточиться на глубокой специализации будущих врачей в области педиатрии и сократить дефицит узкопрофильных детских специалистов. Ключевым аргументом в пользу данного нововведения стали различия в анатомии, физиологии, клинических проявлениях заболеваний, а также в методах диагностики и лечения взрослых и детей", - отметили в ведомстве.
По данным министерства, нововведение позволит обеспечить комплексный и четкий подход в деле диагностики, лечения и профилактики детских болезней, опираясь на современные знания и клинический опыт.
В рамках обновленной системы подготовки врачи-резиденты смогут обучаться по 20 новым детским направлениям, среди которых:
- детская кардиология и кардиохирургия;
- детская анестезиология;
- детские инфекционные болезни;
- детская нейрохирургия;
- детская пульмонология;
- детская челюстно-лицевая хирургия;
- детская нефрология и другие специальности.
Новые подходы в организации резидентуры станут важным шагом к модернизации отечественного здравоохранения и позволят повысить качество и доступность медицинской помощи нашим детям", - отметили в ведомстве.
03.06.2025, 15:20 106676
В Казахстане создадут список недобросовестных поставщиков медикаментов
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создадут черный список поставщиков лекарств и медизделий, которые систематически нарушают свои договорные обязательства. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев.
Ержан Нурлыбаев в ответ на вопрос журналистов подтвердил факт, что компания, выигравшая тендер на поставку препарата для онкобольных, не осуществила свои обязательства по договору. Управление здравоохранения расторгло в одностороннем порядке договор с подрядчиком, был объявлен повторный конкурс.
Он также напомнил, что по итогам проверки Высшей аудиторской палатой Министерства здравоохранения и СК "Фармация" на предмет лекарственного обеспечения было вынесено предложение формирования списка недобросовестных поставщиков медикаментов.
Сейчас мы над этим списком работаем и в ближайшее время мы анонсируем новые поправки в наши отраслевые приказы, которые будут направлены на формирование этого так называемого черного списка", - добавил вице-министр.
Напомним, что в Казахстане медсестры смогут выписывать рецепты на медикаменты.
12.05.2025, 12:11 177371
В Казахстане медсестры смогут выписывать рецепты на медикаменты
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для оптимизации процедуры получения рецептов на лекарства изучается возможность их выдачи медицинскими сестрами, сообщил в ответ на депутатский запрос заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.
В настоящее время министерством прорабатывается вопрос выписывания рецептов на лекарственные средства средним медицинским персоналом при наличии назначения врача, то есть пациентам с хроническими заболеваниями для получения рецептов будет достаточно обратиться к ним без необходимости визита к врачу", - сообщил Кошербаев.
Он также напомнил, что с июля 2023 года в Казахстане пересмотрен порядок выписывания рецептов пациентам, состоящим на диспансерном учете, в объеме до трех месяцев (ранее рецепт выписывался в объеме месячной потребности). В поликлиниках выдача лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется через QR-код, SMS-код или на бумажных носителях.
На сегодняшний день успешно реализуется проект "Социальный кошелек", который обеспечивает прозрачность на всех этапах получения медицинских услуг, включая выдачу ЛС и МИ, специализированных лечебных продуктов и медицинских изделий отдельным категориям граждан. На апрель 2025 года проект "Социальный кошелек" охватывает уже 744 медицинских организации и обеспечено более 5,7 млн ЛС и МИ", - проинформировал вице-премьер.
30.04.2025, 12:14 211201
В Казахстане появится единый пакет медицинской помощи
Фото: ФОМС
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроектом предлагается создание единого пакета медицинской помощи за счет разграничения видов медицинских услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС. В частности, Министерство здравоохранения получит компетенцию по определению перечня заболеваний, по которым медпомощь будет оказываться в рамках ГОБМП", - проинформировали в пресс-службе.
Также правительство предлагает медуслуги первичной медико-санитарной помощи перенести из пакета ГОБМП в пакет ОСМС. К примеру, приемы узких специалистов, медицинская реабилитация, профилактические осмотры, иммунизация, мероприятия по охране репродуктивного здоровья будут оказываться в рамках ОСМС.
Такой подход не был поддержан депутатским корпусом. В этой связи мажилисмены предложили сохранить в пакете ГОБМП базовый перечень медуслуг ПМСП: услуги по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний. То есть люди, которые имеют такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты, цирроз печени, психические, поведенческие расстройства, острый инфаркт миокарда, инсульты, аутоиммунные заболевания, эпилепсия и другие, будут гарантированно бесплатно получать весь объем медпомощи. Более того, по инициативе депутатов в целях обеспечения доступа к медпомощи всем гражданам независимо от их статуса застрахованности в пакете ГОБМП также сохраняется базовая медпомощь при первичном обращении. То есть каждому гражданину при обращении в поликлинику будет оказан первичный прием врача", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, заявили в мажилисе, взносы в систему ОСМС за безработных будут отчислять из местного бюджета.
Законопроект направлен также на обеспечение охвата системой ОСМС незастрахованного населения. Для этого предлагается уплату взносов за безработных и неработающих лиц, относящихся к категориям "Д" и "Е", производить за счет местного бюджета", - сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, разработчиками предусмотрено увеличение верхнего ограничения на доход работников, с которого уплачиваются взносы и отчисления в систему ОСМС, с 10 до 50 МЗП.
Однако в целях снижения нагрузки на фонд оплаты труда депутаты предложили установить верхний порог в размере 20 МЗП для работников и 40 МЗП - для работодателей. Также планируется поэтапное увеличение взносов государства из республиканского бюджета на ОСМС", - добавили в мажилисе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены увеличить в пять раз верхний порог взносов на ОСМС.
29.04.2025, 12:10 216141
В Казахстане сельские медики получат 8,5 млн тенге подъемных
Фото: unsplash.com
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане медицинские работники остродефицитных специальностей, прибывающие на работу в сельскую местность, получат 8,5 млн тенге подъемных, сообщила глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства.
В 2024 года реализуется норма, предусматривающая единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывающим на работу в сельскую местность, в размере 100 МЗП - 8,5 млн тенге. Однако решения по выплатам на сегодня приняты не во всех регионах", - сообщила она.
Также, по ее словам, в целях повышения статуса медицинских работников расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат.
Напомним, более 30 млрд тенге из возвращенных активов направлено на модернизацию сельского здравоохранения.
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