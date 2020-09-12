В Алматы началась вакцинация против гриппа

Алматы. 11 сентября. Kazakhstan Today - Поликлиники Алматы 10 сентября начали ежегодную кампанию по вакцинации против гриппа, передает Kazakhstan Today.

Более 400 тыс. алматинцев получат прививку от гриппа бесплатно. Среди них 264 тыс. - это лица старше 65 лет, 125 тыс. - люди, состоящие на учёте с хроническими заболеваниями, 22 тыс. детей, 9 тыс. медработников, более 7 тыс. беременных, сообщили в акимате города.

Вакцинация завершится 15 ноября, в этот период алматинцы могут обратиться в поликлинику к своему участковому врачу и по предварительной записи получить прививку. Участковые медсестры по телефону будут приглашать людей из группы риска.

Перед вакцинацией посетителя осмотрит участковый врач, задача специалиста определить состояние здоровья человека, выяснить, нет ли признаков респираторного заболевания, не имел ли человек контактов с больным COVID-19, температура должна быть в пределах нормы, так было всегда. В первый день мы постарались охватить вакцинацией медицинских работников, 10 сентября вакцинацией было охвачено 185 человек, из них 40 - пожилые лица старше 60 лет, 100 медицинских работников, 25 - детей с хроническими заболеваниями, 20 взрослых с хроническими заболеваниями", - рассказала врач эпидемиолог городской поликлиники №11 Камар Кайратбек.

После получения прививки против гриппа врачи советуют соблюдать стандартные меры предосторожности: нельзя травмировать место укола и мочить, необходимо соблюдать правильный режим сна и отдыха, исключить продукты, способные вызвать аллергическую реакцию. В первые дни после вакцинации следует наблюдать за состоянием здоровья,

Поскольку вирус гриппа подвержен непрерывным генетическим и антигенным изменениям, ВОЗ дважды в год обновляет рекомендации по составу вакцины. В нее включают те вирусы, которые, по прогнозам, будут в наибольшей степени соответствовать циркулирующим вирусам в предстоящем сезоне. В 2020-2021 годах ВОЗ рекомендовала к использованию квадривалентные вакцины, содержащие следующие компоненты: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage), и вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Работа по иммунизации продолжается во всех организациях ПМСП Алматы согласно Национальному календарю прививок.

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