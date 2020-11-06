В Алматы наряду с бесплатным профосмотром проведут полное медобследование

Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы планинруют провести полное медицинское обследование лиц, которые не смогли в период карантина пройти периодический диспансерный осмотр. Об этом рассказала главный врач городской поликлиники №25 Алматы Алия Мазбаева, передает Kazakhstan Today.

Учитывая, что с марта по август были введены карантинные меры, многие диспансерные больные не смогли своевременно пройти периодический диспансерный осмотр, поэтому планируется параллельно провести полное обследование, то есть флюорографический осмотр, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, измерение артериального давления и глазного давления.

Нуждающимся пожилым людям будет организовано лечение в дневном стационаре, стационарах на дому, а также обеспечение доставки бесплатных лекарственных средств", - сказала Мазбаева.

Напомним, в Алматы на дому проводят бесплатные медицинские профосмотры наиболее уязвимых слоев населения: лицам старше 65 лет и детям до 16 лет.

По словам Алии Мазбаевой, в целях полного охвата населения медицинскими организациями составлен график проведения профосмотров до конца декабря текущего года.

Она отметила, что жители были предварительно проинформированы через медицинскую информационную систему Damumed, мобильные телефоны участковой службой, а также на сайтах медицинских организаций.

В Алатауском районе задействовано 7 организаций, из них 5 государственные и 2 частные, в которых обслуживается 231 845 человек, из них дети до 16 лет составляют 90 677, лица старше 65 лет - 10 918. На диспансерном учете состоит 6437 человек, в старшей возрастной группе, и 7871 ребенок.

Особое внимание при проведении профилактического осмотра будет уделено детям из социально чувствительных семей. Это многодетные, дети, воспитывающиеся одним родителем, дети с ограниченными возможностями. Первым делом были сформированы списки целевых групп, график приема и выезда на дом и бригады для проведения профилактических осмотров на дому", - отметила главврач.

Таким образом, на базе одной поликлиники запланировано осмотреть 15 100 детей и 7260 человек старше 65 лет.

В поликлиниках сформированы бригады в составе:

- врача общей практики, медицинской сестры, невропатолога, кардиолога, отоларинголога для лиц старше 65 лет, с определением уровня сахара, холестерина, проведением ЭКГ;

- врача-педиатра, невропатолога, окулиста, отоларинголога, детского хирурга для детей с проведением лабораторных исследований по показаниям.

При выявлении патологии пациентам будет выдано направление через КДУ для дальнейшего дообследования.

Кроме того, при осмотре пациентов на дому предусмотрены заполнение чек-листов родильницам, обеспечение детей до 5 лет и диспансерных больных лекарственными препаратами.

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