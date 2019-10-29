В Алматы обсудили новые технологии в протезировании

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - В Алматы на базе АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" (РПОЦ) состоялся семинар, посвященный новейшим продуктам и технологиям в протезно-ортопедической отрасли и их внедрению в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали организаторы, на сегодняшний день в протезно-ортопедической индустрии активно внедряются самые современные технологии, гарантирующие пациентам сохранение активности и качества жизни даже после ампутации. Основная цель - воплотить в протезе все функции конечности.

Протезирование - это абсолютно индивидуальный процесс. Каждого пациента необходимо рассматривать конкретно. Мы рассматриваем не просто, что у него есть некий рост вес и возраст, но и где он живет, на каком этаже. Поднимается ли он по лестнице пешком или спускается пешком с пятого этажа. Состав семьи, есть ли маленькие дети. Гуляешь с ребенком, и ребенок внезапно побежал, и нужно думать, смогу ли я гулять с ребенком, смогу ли я его догнать или это будет опасно. Очень много моментов, на которые надо обращать внимание", - сказал президент компании "Антарес" Михаил Михайлов.

А также в ходе семинара озвучили, что в среднем протезы имеют гарантийный срок до 2 лет, но срок эксплуатации, конечно, выше. Изделия изготавливают из углепластика и титана и по весу они могут различаться. Также они различаются по времени изготовления и установки.

В рамках приказа министра, новые изделия готовятся один раз в 3 года в течение 45 рабочих дней. Если это электроника, то один протез 1 раз в 5 лет. Здесь зависит от сложности, от культи пациента. Кроме того, в нашем государстве не готовятся врачи протезисты. Хороших врачей протезистов у нас по Казахстану всего 7, поэтому длительность установки протеза зависит от многих факторов. Какая культя, как сделали операцию, есть ли какие-то побочные явления. Физическое состояние пациента", - сообщил президент АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" Николай Петров.

По его словам, по закону Республики Казахстан инвалиды протезируются бесплатно.

Есть указ главы государства, в котором четко сказано, кому положен протез. Это все инвалиды 1-2 группы. 151 070 человек мы отпротезировали в прошлом году. До 10% - это платные, то есть те люди, которые на производстве получили травму или потеряли связь со своими предприятиями. Остальным государство гарантирует бесплатное протезирование", - сказал Николай Петров.

Напомним, АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" является специализированным многопрофильным предприятием, обеспечивающим инвалидов и лиц с патологией опорно-двигательного аппарата, компенсирующими средствами в сочетании с медико-социальной реабилитационной помощью. Центр является одним из ведущих предприятий в отрасли, обслуживает население практически всего Казахстана.

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