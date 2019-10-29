В Алматы обсудили вопросы модернизации службы скорой медицинской помощи

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров встретился с директором компании KazMedConsult Кевином Фриком и обсудил вопросы модернизации службы скорой медицинской помощи, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском акимате, К. Фрик имеет многолетний опыт менеджмента в сфере здравоохранения, консалтинга, стратегического развития и развития бизнеса.

Проект модернизации "скорой" подразумевает внедрение международных стандартов оказания медицинской помощи.

Кроме того, на встрече обсуждены подходы к модернизации диспетчерской службы, а также применение инструментов повышения качества процессов на основе аналитики и обработки Big data.

Модернизация службы позволит улучшить качество оказываемых медицинских услуг на всех этапах - от госпитализации до лечения.

К концу 2022 года оснащенность медучреждений Алматы высокоточным оборудованием должна составить не менее 90 процентов.

"Качественные медицинские услуги - один из главных приоритетов развития Алматы. Аким города Бакытжан Сагинтаев уделяет этому особое внимание. По его поручению мы провели аудит всех медучреждений, в результате которого выяснилось, что оснащенность больниц и поликлиник города высокоточным оборудованием составляет около 60 процентов", - сообщил Е. Бабакумаров, отметив, что к концу 2022 года оснащенность медучреждений города должна составить не менее 90 процентов.

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