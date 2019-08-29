Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - В Алматы оптимизировали около сорока должностей замдиректоров медучреждений, что позволило сэкономить более 116 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Проектный офис "Алматы Адалдык Аланы" совместно с управлением общественного здоровья Алматы провели мониторинг по выявлению дублирующих функций в медицинских организациях и по оптимизации руководящих должностей.

Оптимизированы около сорока должностей заместителей директоров медицинских учреждений, в результате чего экономия бюджета составила более 116 млн тенге. В дальнейшем планируется проведение ротации руководителей медицинских организаций, занимающих должности 5 и более лет, а также приведение в соответствии к нормам кабинетов главных врачей", - сообщили в проектном офисе.

Кроме того, по его информации, в ходе мониторинга установлено, что Специализированное автопредприятие скорой помощи и Предприятие скорой медицинской помощи выполняли одни и те же функции. После проведенного мониторинга указанные службы объединены в одну организацию "Служба медицинской помощи". Отмечается, что данная мера позволила значительно сократить нерациональное расходование бюджетных средств.

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