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В Алматы планируют создать лекарственный стабилизационный фонд

08.07.2020, 12:41 6211
Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе селекторного совещания обсудил с представителями фарминдустрии вопросы обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий, сообщили в пресс-службе акима, передает Kazakhstan Today.
 
Главным вопросом совещания стало обеспечение стабильности рынка лекарственных препаратов. Представители производственных компаний, аптечных сетей и отраслевой ассоциации сообщили о запасах лекарственных средств и планируемых поставках. Также они рассказали о процедурах оформления и получения грузов.
 

Аким города поручил соответствующим службам обеспечить бесперебойное прохождение медицинских препаратов и изделий. При необходимости ускорить налоговое и таможенное администрирование, а также процедуру получения сертификатов соответствия на импортный товар", - сообщили в акимате.

 
Кроме того, на совещании был обсужден вопрос создания лекарственного стабилизационного фонда. Будет создан полугодовой запас самых необходимых лекарств и в случае дефицита делать интервенции в аптечную сеть города. 
 
Сагинтаев подчеркнул, что сохранение здоровья горожан сейчас первоочередная задача. На нужды здравоохранения будут направлены все необходимые средства. 
 
Аким города призвал участников фармацевтического рынка оперативно информировать о ситуации с поставками лекарств и обращаться за помощью. Все вопросы будут сниматься оперативно.
 

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