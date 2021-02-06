В Алматы презентованы два медицинских проекта с искусственным интеллектом

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Акимат Алматы представил два проекта в сфере здравоохранения с использованием искусственного интеллекта, передает Kazakhstan Today.

Управление цифровизации Алматы в 2020 году реализовало 15 проектов по противодействию коронавирусной инфекции, два из которых представлены сегодня на форуме Digital Almaty 2021. Представленные проекты объединяет применение искусственного интеллекта в практической деятельности врачей узкой специализации в таких сложных направлениях, как раннее диагностирование онкологических заболеваний и ишемического инсульта, сообщили в акимате города.

Компания Forus Data сосредоточилась на создании PACS - централизованного медицинского архива радиологических снимков. Алматы был первым регионом, поддержавшим данную инициативу, и сегодня в системе уже работает 64 больницы разных городов Казахстана - Нур-Султана, Талдыкоргана, Тараза, Кокшетау, Усть-Каменогорска, Атырау, Павлодара. Благодаря встроенному искусственному интеллекту врач имеет возможность приоритезировать снимки пациентов, нуждающихся в срочном заключении и последующем лечении.

Как пояснили в акимате, снимкам, на которых искусственный интеллект обнаружил серьезные патологии, автоматически присваивается наивысший красный приоритет. Далее идут снимки с небольшими патологиями и без патологий.

Обработанный искусственным интеллектом снимок для сравнения сохраняется непосредственно вместе с оригиналом. Результатом обработки является тепловая карта найденных патологий и список симптомов. Сервис способен выявить 14 наиболее частых симптомов заболеваний легких, в том числе пневмонии, туберкулез, уплотнения (онкология). Обработка и сохранение результата происходят автоматически, без участия врача.

Приоритезация при помощи искусственного интеллекта позволяет провести диагностику пациентам с патологиями в тот же день, когда был сделан снимок. Без сервиса пациенты ждали результат от 3 до 14 дней. Сейчас PACS обрабатывает в день около 300 рентген снимков с точностью диагностики 84%.

Также сообщается, что Алматинская лаборатория искусственного интеллекта использует искусственный интеллект в проекте CEREBRA для раннего распознавания ишемического инсульта. Терапевтическое окно по медикаментозному лечению инсульта составляет 4,5 часа, в течение которых нужно правильно поставить диагноз и подобрать лечение. Если успеть определить степень поражения головного мозга в этот временной промежуток и начать незамедлительное лечение, то можно предотвратить смерть мозга. Зачастую в силу специфики человеческий глаз не может определить разницу в серых тонах на снимках компьютерной томографии, чтобы понять стадию развития инсульта, а искусственный интеллект может это сделать за 10 минут.

Алгоритм искусственного интеллекта по распознаванию ишемического инсульта считается одним из наиболее сложных, и в мире не так много компаний, которые достигли высокого уровня распознавания.

Врач районной больницы может не иметь достаточной экспертизы или опыта, чтобы определить на ранней стадии онкологию или ишемический инсульт, цифровые технологии помогут ему поставить правильный первичный диагноз и принять решение о срочном направлении пациента в специализированное медицинское учреждение. Поэтому очень важно масштабировать проекты с применением искусственного интеллекта по всему Казахстану, чтобы обеспечить помощь квалифицированных узких специалистов всем пациентам, независимо от места их проживания", - подчеркнул главный врач 7-й городской клинической больницы Алматы Манас Рамазанов.

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