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В Алматы проведены мастер-классы для медиков с участием израильских специалистов

30.11.2019, 11:59 11098
Алматы. 30 ноября. Kazakhstan Today - Врачи и медицинские сестры Алматы на протяжении 5 дней получали повышение квалификации от зарубежных экспертов, передает Kazakhstan Today.
 
Обучение проводилось в двух направлениях: "Современные аспекты эффективного ведения сестринских технологий по международным стандартам" и второе "Ведение пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ в клинике междисциплинарной амбулатории". 
 
По словам и.о руководителя общественного здоровья города Алматы Жанары Мадеевой в рамках сотрудничества Медицинского центра MVI TOP в Израиле в программе курса были рассмотрены теория и практика сестринского дела на фоне изменений и требований общества в работе медицинской сестры - 21 века.
 
"Тематика подобных мастер классов выбирается в соответствии с приоритетами, заложенных в программах развития здравоохранения. Такой мастер класс проводится уже второй раз в Алматы. Главной задачей проведение мастер-классов зарубежными специалистами является обеспечение жителей города качественными медицинскими услугами, чтобы населению не приходилось выезжать на лечение в другие регионы и страны и, конечно же, в подготовке квалифицированных специалистов. Безусловно, такие занятия помогут повышению профессионализма наших медицинских работников", - сказала Жанара Мадеева.
 
Данное обучение проводится для представителей первичной медико-санитарной помощи. На сегодня обучение затрагивает актуальную и важную тему касательно хронической обструктивной болезни легких, а в Алматы - это очень актуально.
 

На сегодня хронические обструктивные болезни легких это самое распространенное заболевание, ведь органы дыхательных путей влияют на все органы, например, если человек сердечник или болен другими заболеванием, а вылечить надо болезнь дыхательных путей, то тут необходимо подойти индивидуально для того, чтобы провести правильное лечение. Также в обучении затрагивается вопрос предупреждения данного заболевания. Необходимо правильно доносить пациенту, что необходимо следить за своим здоровьем, вовремя проходить обследования и диагностику, ведь болезнь легче предупредить, чем лечить. Кроме того, рассматривается тематика дозировки выписывания лекарств для пациента для эффективного лечения. Хотелось бы отметить, что Алматинские медицинские кадры очень внимательно слушают интерактивные лекции и много, что нового познают для себя", - отметила генеральный директор медицинского центра MVI TOP в Израиле Наталья Мелех.

 
Как рассказывает директор Высшего медицинского колледжа Светлана Султангазиева, с этого года после получения лицензии, начато обучение на прикладном бакалавриате по сестринскому делу. После завершения бакалавриата, обучившиеся будут иметь статус медицинской сестры с высшим образованием, получат квалификацию медсестры расширенной практики. 
 
Введение этой новой специализации скажется на уровне социального статуса медицинской сестры, карьерного роста и, конечно же, повышения заработной платы. В этом году набрано более 300 специалистов на прикладной бакалавриат. 
 
Период обучения на прикладном бакалавриате для медсестер, которые имеют стаж более 3 лет составляет 1,5 года, а те, которые пришли сразу после школы обучаются 3,5 года. В этом году на обучение были выделены средства с республиканского бюджета, на следующий год ожидается выделение денежных средств из местного бюджета.
 
Одновременно запланировано на 2020 год выделение бюджетных средств из местного бюджета Алматы в четыре раза больше в сравнении с текущим годом на проведение курсов повышения квалификации медицинского персонала города, что позволит улучшить качество обслуживания пациентов и повысить уровень оказываемых медицинских услуг.
 
Семинар-тренинг провели специалисты: Зоар Авив - директор сестринского отделения внутренних болезней, гериатрии и кардиологии, медицинский центр Каплан, Еврейский университет Иерусалима, а также клинический директор курсов "Международные курсы для медицинских работников и медицинского туризма", Рима Левенфельд - координатор курсов клинического сестринского дела для взрослых в академической школе сестринского дела имени Каплана, Еврейский университет Иерусалима, Израиль и доктор Ольга Полянски, M.D. - пульмонолог, ведущий специалист больничной кассы Клалит; заведующая междисциплинарной амбулаторией города Бат-Ям, Израиль.
 
Организатором выступило Управление общественного здоровья города Алматы.
 

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