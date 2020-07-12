Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - В Алматы работники фармкомпаний и аптек уличены в реализации лекарств по завышенным ценам на теневом рынке, передает Kazakhstan Today.

ДЭР по городу Алматы проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к созданию искусственного дефицита лекарственных средств. 9 июля уличены недобросовестные работники фармкомпаний и аптек, занимающиеся реализацией лекарств по завышенным ценам на теневом рынке. Социальная опасность обусловлена удержанием лекарств на складах до наступления явного дефицита медикаментов. При дефиците, согласно рыночным условиям, цены растут. Недобросовестные фармацевты, в свою очередь, не поставляют необходимое количество медикаментов в аптечные сети, а реализуют их на теневом рынке на 30-50% дороже", - сообщили в ведомстве.

В ходе мероприятий обнаружены медикаменты "Ингавирин", "Азитромицин", "Зомакс" в количестве 500 упаковок на сумму 4,7 млн тенге.

По указанному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса (Незаконное предпринимательство).

В ведомстве напомнили, что незаконная предпринимательская деятельность преследуется законом.

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