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В Алматы работники фармкомпаний и аптек уличены в реализации лекарств по завышенным ценам на теневом рынке

11.07.2020, 15:44 6157
Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - В Алматы работники фармкомпаний и аптек уличены в реализации лекарств по завышенным ценам на теневом рынке, передает Kazakhstan Today. 
 

ДЭР по городу Алматы проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к созданию искусственного дефицита лекарственных средств. 9 июля уличены недобросовестные работники фармкомпаний и аптек, занимающиеся реализацией лекарств по завышенным ценам на теневом рынке. Социальная опасность обусловлена удержанием лекарств на складах до наступления явного дефицита медикаментов. При дефиците, согласно рыночным условиям, цены растут. Недобросовестные фармацевты, в свою очередь, не поставляют необходимое количество медикаментов в аптечные сети, а реализуют их на теневом рынке на 30-50% дороже", - сообщили в ведомстве. 

 
В ходе мероприятий обнаружены медикаменты "Ингавирин", "Азитромицин", "Зомакс" в количестве 500 упаковок на сумму 4,7 млн тенге. 
 
По указанному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса (Незаконное предпринимательство).
 
В ведомстве напомнили, что незаконная предпринимательская деятельность преследуется законом.
 

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