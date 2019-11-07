В Алматы с участием казахстанских и зарубежных врачей обсудят внедрение новых технологий в медицину

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы 7-8 ноября пройдет ежегодный международный научный форум "Инновации в здравоохранении", передает Kazakhstan Today.

В этом году мероприятие приурочено к празднованию 90-летия медицинской службы управления делами президента Республики Казахстан.

Ведущие зарубежные и отечественные врачи планируют обсудить вопросы внедрения инновационных технологий в медицину. Здесь представится возможность рассказать о своих научных разработках, поделиться успешными результатами практической деятельности и дальнейшими перспективными планами, а также обсудить стратегии развития в таких направлениях, как: "Доступная медицина будущего. Тренды и перспективы", "Прорывные технологии в хирургии", "Радиология и ядерная медицина", "Сложный пациент: от клинических рекомендаций к реальной клинической практике", "Медицина 4Р: персонализация, предикция, превентивность, партисипативность" и многое другое", - сообщили в Медцентре управделами президента.

Ожидается, что форум станет своеобразной площадкой информационного обмена научного клинического сообщества, развития международного сотрудничества со специалистами из ближнего и дальнего зарубежья. Специалисты смогут обменяться опытом и обсудить актуальные на сегодняшний день вопросы развития медицинской отрасли Республики Казахстан. Форум обещает быть насыщенным.

В рамках форума также организована выставка клинико-диагностических лабораторий, инновационного медицинского оборудования, средств медицинского назначения, фармацевтических препаратов, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, медицинской, курортной литературы, anti-age-технологий.

Почетными гостями форума станут управляющий делами президента РК Ерлан Баттаков, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, Заслуженный деятель Казахстана Торегельды Шарманов.

Ведущие специалисты в области хирургии, ядерной медицины, поликлинической и стационарной службы и по многим другим клинико-диагностическим направлениям из России, США, Израиля, Кыргызстана, Таджикистана, Японии, Республики Корея, Индии, Турции, Люксембурга, Германии и Казахстана выступят с актуальными докладами и проведут мастер-классы.

Медицинский центр управления делами президента РК на сегодняшний день объединяет в себе Центральную клиническую больницу - СОВМИНКУ (Алматы), Больницу Медицинского центра управделами президента (Нур-Султан), Центр медицинских технологий и информационных систем, Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес", Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес" (Санаторий "Алматы Resort"), санаторий "Казахстан", санаторий "Казахстан" на озере Иссык-Куль в Кыргызстане, Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра управделами президента, детский сад "Карлыгаш".

Форум организован при поддержке Национальной академии наук Республики Казахстан.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства