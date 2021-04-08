АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В Алматы стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях и проводить своевременное лечение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Врачи Алматинского онкологического центра в период пандемии коронавируса продолжают вести прием, диагностику и лечение онкобольных. В день они делают не менее 15 операций.

По итогам первого квартала в АОЦ пролечено свыше 4 тыс. онкологических пациентов, что на 14,9% больше по сравнению с 1-м кварталом прошлого года. Благодаря увеличению охвата лечением начала снижаться смертность, увеличилась продолжительность жизни", - сообщили в РСК Алматы.

За это время проведено порядка 600 операций, 3549 пациентов получили химиотерапевтическое лечение и около 200 - лучевую терапию.

Злокачественные образования впервые были выявлены у 1092 пациентов. Только при проведении онкоскринингов выявлено 46 новообразований на ранних стадиях.

По словам главврача Онкоцентра Нурсултана Избагамбетова, в структуре заболеваемости по городу Алматы на первом месте находится рак молочной железы (15,8%), на втором месте колоректальный рак (9,6%), на третьем месте - рак легких (7,7%).

С начала года в центре проведено 207 международных телеконсультаций биообразцов опухолей через систему телепатологии, 220 молекулярно-генетических исследований, 741 диагностическое исследование КТ и МРТ.

Специалисты призывают население проходить скрининговые осмотры.

Прохождение скрининга является эффективным методом выявления бессимптомного рака на ранней стадии. Ведь чем раньше пациенту назначат лечение, тем выше шансы на полное выздоровление ", - отмечает Нурсултан Избагамбетов.

В результате прохождения скринингового осмотра только за последние 3 года выявлено более 200 случаев рака молочной железы, порядка 40 случаев рака шейки матки и более 50 случаев рака прямой и толстой кишки.

Отмечается, что из всех вышеперечисленных выявленных случаев 90% выявлены на 1-й - 2-й стадии, когда лечение эффективно и можно достичь полного излечения.

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