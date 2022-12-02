В Алматы врачам удалось извлечь из желудка ребенка батарейку без операции

Фото: Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы

С начала года в Центр детской неотложной медицинской помощи поступили 125 детей с инородным телом в ЖКТ

Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы обратились родители трехлетнего ребенка. По словам мамы малыша, он проглотил мизинчиковую батарейку.





ФГДС-исследование показало наличие инородного тела на дне желудка. Отметим, что воспалительный процесс после заглатывания батарейки начинается уже через несколько часов. Это становится причиной ожога слизистой оболочки желудка или пищевода и даже перфорации органов.





При попытке вытащить инородное тело оно все время выскальзывало из верхней трети пищевода, как раз в зоне верхнего физиологического сужения. После чего мы решили подвести батарейку к верхней трети и завести за нее катетер Фолея. Инородное тело было захвачено с помощью корзинки Дормия (инструмент предназначен для удаления камней и различных инородных тел из полостей при проведении эндоскопических процедур). Затем катетер Фолея был надут и вместе с тубусом эндоскопа и корзиной Дормия, захватившей инородное тело, был успешно извлечен из желудка и пищевода", - рассказал врач хирург-эндоскопист Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мурат Дуйсебаев.





Благодаря оперативно оказанной медицинской помощи и находчивости врачей обошлось без хирургической операции.





С начала года в Центр детской неотложной медицинской помощи поступили 125 детей с инородным телом в желудочно-кишечном тракте и 32 ребенка с инородным телом в дыхательных путях. В основном дети проглатывают монеты, батарейки, мелкие игрушки. В легких врачи находят в основном арахис, семечки, грецкий орех, колпачки от ручек.