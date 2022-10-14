В Алматы выявили более 3,6 тысячи онкобольных

Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество поставленных на учет онкобольных увеличилось на 303 пациента по сравнению с 2021 годом.

Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов, выступая на площадке региональной службы коммуникаций, отметил, что практически каждый пятый пациент ежегодно прибывает в Алматы из другого региона Казахстана для получения высококачественной медицинской помощи.

На первом месте среди онкологических заболеваний - рак молочной железы (14,7%, 533 случая), на втором - колоректальный рак (9,3%, 337 случаев), на третьем - рак легких (7,5%, 273 случая), на четвертом - рак желудка (5,1%, 186 случаев).

Несмотря на ежегодное увеличение онкобольных, смертность по итогам 9 месяцев в этом году снизилась. Это связано с полным охватом лечения онкологических больных Алматы и увеличением ранней диагностики в поликлиниках города. Ранняя диагностика злокачественных новообразований по итогам отчетного периода возросла до 36,3%.

За 9 месяцев исполнение плана скринингов на раннее выявление онкологических заболеваний составило 86,7%, было выявлено 137 злокачественных новообразований.

Своевременная диагностика позволяет выявить рак на ранних стадиях, благодаря чему у нас больше шансов излечить человека, в ряде случаев полностью. Качество жизни пациента будет в разы лучше, чем когда мы начнем лечить его на третьей или четвертой стадиях, когда применяются тяжелое лечение, химиотерапия, радикальные операции. Бороться с опухолью, когда она малых размеров, гораздо легче и выгоднее для пациента в плане дальнейшей жизни", - отметил важность прохождения скрининга Нурсултан Избагамбетов.