Система Orphus

В Алматы выявили более 3,6 тысячи онкобольных

13.10.2022, 18:47 1986
В Алматы выявили более 3,6 тысячи онкобольных
Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество поставленных на учет онкобольных увеличилось на 303 пациента по сравнению с 2021 годом.
 
Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов, выступая на площадке региональной службы коммуникаций, отметил, что практически каждый пятый пациент ежегодно прибывает в Алматы из другого региона Казахстана для получения высококачественной медицинской помощи.
 
На первом месте среди онкологических заболеваний - рак молочной железы (14,7%, 533 случая), на втором - колоректальный рак (9,3%, 337 случаев), на третьем - рак легких (7,5%, 273 случая), на четвертом - рак желудка (5,1%, 186 случаев).
 
Несмотря на ежегодное увеличение онкобольных, смертность по итогам 9 месяцев в этом году снизилась. Это связано с полным охватом лечения онкологических больных Алматы и увеличением ранней диагностики в поликлиниках города. Ранняя диагностика злокачественных новообразований по итогам отчетного периода возросла до 36,3%.
 
За 9 месяцев исполнение плана скринингов на раннее выявление онкологических заболеваний составило 86,7%, было выявлено 137 злокачественных новообразований.
 

Своевременная диагностика позволяет выявить рак на ранних стадиях, благодаря чему у нас больше шансов излечить человека, в ряде случаев полностью. Качество жизни пациента будет в разы лучше, чем когда мы начнем лечить его на третьей или четвертой стадиях, когда применяются тяжелое лечение, химиотерапия, радикальные операции. Бороться с опухолью, когда она малых размеров, гораздо легче и выгоднее для пациента в плане дальнейшей жизни", - отметил важность прохождения скрининга Нурсултан Избагамбетов.

 

новости по теме

Более половины медоборудования в селах Казахстана изношено

10.10.2022, 11:47 7191
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Износ медицинской инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в сельской местности превышает 50%. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе доложила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният.
 
По информации главы Минздрава, в более чем двухстах населенных пунктах нет медицинских объектов, в около четырехстах селах медобъекты находятся в арендованных, аварийных зданиях.
 
Также среди проблем медобслуживания на селе Ажар Гинят отметила низкое качество динамического наблюдения, недостаточную доступность консультативно-диагностических услуг.
 

Обеспечение дорогостоящими лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями в два раза меньше среди сельского населения, чем среди городского населения. В некоторых селах отсутствуют аптечные пункты", - сказала министр.

 
Кроме того, анализ кадрового обеспечения на селе показал дефицит более 1700 медицинских работников, в том числе более 1000 врачей.
 
Вместе с тем Ажар Гиният сообщила, что с 20 октября в селах страны начнут проводить профилактические медосмотры.
 

С 15 сентября в центральных районных больницах Абайского района Карагандинской области, Аршалынского района Акмолинской области и Енбекшиказахского района Алматинской области проводится пилотный проект. С 20 октября профилактические осмотры в селах будут проводиться по всей стране", - уточнила министр.

 
При этом она сообщила о расширении перечня услуг по раннему выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы для лиц в возрасте от 18 до 70 лет и старше, заболеваний органов дыхания и рака предстательной железы для лиц в возрасте 50 лет и старше.
 
Также введены дополнительные общеклинические методы лабораторных исследований для детей в возрасте одного года, трех лет, шести лет и 14 лет.

Ранее министр сообщила, что в селах РК на треть выросла младенческая смертность.
 

В Минздраве РК появился советник по защите прав пациентов

07.10.2022, 10:21 13096
В Минздраве РК появился советник по защите прав пациентов
Фото: Министерство здравоохранения РК
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният инициировала выдвижение Мурата Абенова в качестве внештатного советника по защите прав пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметила Гиният, министерство поддерживает конструктивный диалог с гражданским сектором и чутко прислушивается к его запросам на тему качества и доступности медицинской помощи для населения.
 

Наша Коалиция по защите прав потребителей намерена и далее активно продвигать повестку наболевших вопросов здравоохранения, в частности нас волнует равенство в доступе сельских жителей к медпомощи, лекарственное обеспечение, работа информационных систем, эффективность эпидемиологической службы, качество меудслуг, вопросы финансирования и ОСМС. Эти темы регулярно поднимаются на наших публичных площадках, имеют большой резонанс, но нам не хватает обратной связи от ваших подразделений", - сказал Мурат Абенов.

 
Он выразил готовность по каждому из этих направлений объединить усилия с Министерством здравоохранения, для того чтобы отстаивать права пациентов, обеспечить информирование аудитории и составить продуктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.
 

В прошлом году мы получили порядка 8 тысяч жалоб на качество медпомощи, большинство из которых могли быть решены на уровне самой медицинской организации. Сегодня мы планируем концептуально менять подходы к этой работе над качеством медуслуг. В стране созданы свыше 700 служб поддержки пациента, и, к сожалению, многие из них существуют формально, поэтому мы инициировали включение в договоры с поставщиками медуслуг, которые заключает ФСМС, обязательное обучение специалистов по работе с пациентами", - сказал председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗРК.

 
Отвечая на вопрос о работе скорой помощи в сельских районах, министр рассказала о пересмотре правил оказания помощи экстренной службы по запросам населения, внедрении единых стандартов за счет централизации, совершенствовании тарифов.
 
Глава коалиции Абенов высказал предложение выдавать пациентам при выписке чек-лист с оказанными услугами и их стоимостью, чтобы избежать вопросов о том, куда уходят деньги ОСМС.
 
Ажар Гиният поблагодарила Мурата Абенова за активную гражданскую позицию в деле улучшения качества медпомощи и предложила стать внештатным советником по вопросам защиты прав пациентов на общественных началах.
 
Мурат Абенов заверил, что приложит все усилия для повышения удовлетворенности потребителей медпомощи.
 

БЦЖ вместо Манту: в Актобе приехала специальная комиссия Минздрава

29.09.2022, 21:20 24726
Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
АКТОБЕ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Актобе 29 сентября прибыла специальная комиссия Министерства здравоохранения РК. Делегацию возглавила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Члены комиссии встретились с родителями учащихся 1-х классов школы № 74, которые были ревакцинированы вакциной БЦЖ без предварительного проведения пробного манту, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.
 

Ситуация на личном контроле министра. Начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки. По итогам эпидемиологического расследования и на основании экспертного заключения будет дана оценка случившемуся инциденту и принято решение о привлечении к ответственности медработников. Все дети будут находиться под тщательным наблюдением", - отметила Есмагамбетова.

 
В ходе встречи родители задали специалистам волнующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.
 
Всего вакцины БЦЖ без пробного манту получили 42 ребенка. Общее состояние детей удовлетворительное, они посещают занятия в школе, также проходят медицинские обследования. Сегодня их осмотрели прибывшие в Актобе ведущие специалисты республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии.
 
Ситуация находится на особом контроле акима Актюбинской области Ералы Тугжанова. По поручению главы региона школа сегодня была переведена на обслуживание в государственную поликлинику. В целях постоянного мониторинга состояния здоровья детей в учебном заведении в течение двух месяцев будут дежурить педиатры из числа лучших врачей города.
 
Ранее полиция Актобе возбудила уголовное дело по факту ошибочно введенной прививки первоклассникам в сельской школе.
 
Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе.
 

Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе

28.09.2022, 18:33 27961
Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 28 СЕНТЯБРЯ - Министерством здравоохранения РК начато служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время по данному инциденту создана комиссия в составе руководителей профильных комитетов Министерства здравоохранения - санитарного-эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильных специалистов, которая проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку случившемуся инциденту", - сообщили в Минздраве.

 
Отмечается, что управлением здравоохранения Актюбинской области проводится разьяснительная работа с родителями, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья детей.
 
По данным Минздрава, 13 сентября текущего года в общеобразовательной средней школе № 74 Актобе произошел факт ревакцинации вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту детям первого класса, подлежащим туберкулинодиагностике.
 

Для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители - это врач и медицинская сестра от частной клиники (ТОО "Медикус центр") Актобе. Данные медицинские работники на сегодня отстранены от работы. Общее состояние детей удовлетворительное, все находятся на занятиях под контролем педиатров", - проинформировали в ведомстве.

 
Как сообщил телеканал КТК, в одной из школ Актобе вместо пробы Манту детям ввели живую вакцину БЦЖ. Родители заметили странные изменения на месте укола и выразили обеспокоенность здоровьем своих детей. По их словам, место укола припухло и загноилось. У некоторых детей поднялась температура.
 

В Туркестане проходит заседание Совета сотрудничества СНГ в области здравоохранения

24.09.2022, 11:09 35781
В Туркестане проходит заседание Совета сотрудничества СНГ в области здравоохранения
Фото: Акимат Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Вопросы сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета, туберкулеза и онкозаболеваний обсудят сегодня участники юбилейного, 35-го заседания Совета Содружества Независимых Государств по сотрудничеству в области здравоохранения, которое проходит в Туркестане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В мероприятии примут участие министры здравоохранения государств - участников СНГ, главные государственные санитарные врачи, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, а также представители исполнительного комитета СНГ. Всего около 70 участников из восьми стран СНГ", - сообщается в пресс-релизе акимата Туркестанской области. 


Участники обсудят вопросы сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета, туберкулеза и онкозаболеваний. 

Многие вопросы будут посвящены темам, связанным с COVID-19: психическое здоровье и психосоциальная поддержка во время вспышки коронавируса, эмоциональное выгорание медицинских работников при оказании медицинской помощи пациентам во время пандемии, а также профилактика, диагностика, лечение и восстановление психических расстройств у пациентов с COVID-19", - сообщается в информации.


На заседании также планируется обсудить вопросы организации и функционирования национальных служб крови, выполнения целей устойчивого развития на территории СНГ, профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, развития цифрового здравоохранения и телемедицины, а также повышения кадрового потенциала в сфере здравоохранения и др.
 
Кроме того, на заседании будет презентована дорожная карта поддержки здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022-2025 годы.
 

Премьер РК обсудил с директором Европейского регионального бюро ВОЗ вопросы регистрации и экспорта вакцины QazVac

22.09.2022, 08:53 39861
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Вопросы дальнейшего развития системы здравоохранения и международные инициативы Казахстана в медицинской сфере обсудил премьер-министр РК Алихан Смаилов с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стороны обсудили меры правительства Казахстана по расширению охвата и повышению качества медуслуг, вопросы регистрации и экспорта отечественной вакцины от коронавируса QazVac, страхования профессиональной ответственности медработников, укрепления их статуса и социальной защищенности, а также проведения 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане в 2023 году", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает работу ВОЗ по улучшению национальных систем здравоохранения, а также ценит вклад организации в эффективное преодоление пандемии коронавируса.
 

Мы готовы продолжать наше сотрудничество и обмениваться опытом по всем приоритетным направлениям", - сказал Алихан Смаилов.

 
По его словам, в ближайшие годы правительство продолжит поэтапно повышать зарплаты работникам сферы здравоохранения, обновлять медицинскую инфраструктуру, в том числе в сельской местности, укреплять профильное образование и расширять финансирование научных исследований.
 
Со своей стороны Ханс Клюге отметил, что ВОЗ поддерживает приоритеты Казахстана в сфере здравоохранения, в частности по расширению доступа населения к медуслугам и обеспечению социального благополучия работников данной сферы.
 

Мы считаем правильными шаги по увеличению финансирования систем здравоохранения и социального медстрахования. Это большой шаг вперед. Мы надеемся, что этот опыт будем полезен Казахстану для дальнейшего развития сферы", - сказал Ханс Клюге.

 
ВОЗ - специализированное агентство системы ООН, координирующее международную работу в области общественного здоровья. Организация играет лидирующую роль в решении проблем глобального здравоохранения, разработке норм и стандартов, обеспечении технической поддержки стран.
 

В Казахстане стартует кампания свободного прикрепления к медорганизациям

15.09.2022, 10:32 49646
В Казахстане стартует кампания свободного прикрепления к медорганизациям
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - 15 сентября в Казахстане стартует кампания свободного прикрепления к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Возможность выбрать клинику у казахстанцев будет в течение двух месяцев - по 15 ноября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования, всего в 2022 году с фондом заключили договора 626 поставщиков ПМСП: 355 (57%) государственных организаций и 271 (43%) частная. Ознакомиться со списком можно на сайте фонда fms.kz в разделе "Выбрать клинику". Прикрепиться можно как к государственной, так и к частной организации ПМСП. Желательно предварительно уточнить, есть ли в нужной вам клинике свободные участки.
 
Отмечается, что кампания свободного выбора организации ПМСП проводится ежегодно. Она дает казахстанцам возможность изменить организацию прикрепления, если их не устраивает нынешняя, или выбрать другого участкового врача внутри своей поликлиники.
 
Прикрепившись к организации ПМСП, пациент получает доступ к медицинской помощи, включая приемы участкового врача, наблюдение за своим состоянием здоровья, амбулаторное лекарственное обеспечение, прохождение скрининговых обследований, диагностических лабораторных и инструментальных исследований, направление на госпитализацию.
 
Чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, необходимо проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства в личных данных (авторизация посредством ЭЦП).
 
Отметим, что кампания прикрепления позволяет выбрать клинику, в которой пациент будет обслуживаться с 1 января 2023 года. 
 
Как выбрать организацию прикрепления?
 
При прикреплении или переприкреплении поликлинику рекомендуется выбирать в непосредственной близости к месту проживания - в пределах 15-20 минут ходьбы от дома. Это важно, так как поликлиники работают по территориальному принципу и оказывают медицинскую помощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания поликлиники. То есть при необходимости вы сможете вызвать участкового врача или мобильную бригаду на дом. 
 
Как прикрепиться?
 
Первый способ (для всех) - через веб-портал электронного правительства www.egov.kz. В разделе "Здравоохранение" необходимо выбрать услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Далее нужно заполнить все поля электронного заявления. Сведения о пациенте поликлиника получает автоматически из государственных информационных систем. При положительном ответе вы получите уведомление о прикреплении от медорганизации.
 
Второй способ (для отдельных категорий населения) - через непосредственное обращение в поликлинику с заявлением произвольной формы и документом, удостоверяющим личность. Этот способ доступен: пенсионерам; инвалидам; опекунам, назначенным инвалидам с детства; опекунам или попечителям, патронатным воспитателям; осужденным, отбывающим наказание в колониях; студентам; военнослужащим срочной службы; детям, родившимся в иностранных государствах; людям, которые оформляют прикрепление по доверенности. 
 
Сообщается, что граждане, которые не воспользовались правом свободного выбора поликлиники, остаются прикрепленными к той организации ПМСП, в которой обслуживались ранее.
 

Столичная скорая помощь получила новые реанимобили

11.09.2022, 13:57 54721
Фото: @altay_kulginov_official
НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Автопарк скорой медицинской помощи Нур-Султана пополнился новыми автомашинами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продолжаем на системном уровне оснащать наши медцентры и станцию скорой медицинской помощи. Автопарк станции скорой медпомощи пополнили еще 55 автомашинами, большая часть из них - реанимобили", - написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

 
По его словам, ранее были поставлены свыше 100 автомобилей. Специальные автомашины оснащены необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи: аппаратами вспомогательной искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-мониторами, электроотсасывателями, реанимационными наборами для оказания скорой медпомощи (электрокардиограф) и другим.
 

За последние три года дооснастили медицинские учреждения порядка 3 тысяч специальными оборудованиями, открыли 40 объектов "Доктор у дома" (7 из них в жилых массивах), провели ремонт в ряде медучреждений, реализуются проекты по строительству  медучреждений. Кроме того, запланировали строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в "Жагалау-3" и районе вокзала "Нурлы жол", центров первичной медико-санитарной помощи в ЖМ "Коктал-1", "Пригородный", "Тельмана" и других. Также на системном уровне повышается оклад сотрудников медицинских организаций, ежегодно выделяем гранты на получение высшего образования и другое", - дополнил Алтай Кульгинов.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов