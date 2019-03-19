В Астане обнаружили корейскую лапшу с превышением содержания ГМО

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Департамент охраны общественного здоровья города Астаны выявил в одной их торговых сетей Астаны корейскую лапшу с превышением содержания ГМО, передает Kazakhstan Today.

"В торговой сети столицы была обнаружена продукция производства Республики Корея "Кляр. Хрустящая, аппетитная корочка для ваших блюд" и "Лапша быстрого приготовления "Юккедян" с превышением содержания ГМО. При этом на их упаковках не содержалась информация о наличии ГМО. По результатам проверок из торговой сети города Астаны были изъяты с реализации: "Кляр" в количестве 219 упаковок в объеме 109,5 килограмма и "Лапша" в количестве 40 упаковок в объеме 3,6 килограмма. За нарушения правил реализации по двум эпизодам наложены штрафы на предпринимателей в размере 20 МРП", - сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов.

В ведомстве обратились к горожанам с просьбой обратиться в департамент по телефону: 8 (7172) 31-61-81 или 8 778 012 70 00, если ими дополнительно будет обнаружена реализация вышеперечисленной продукции на прилавках магазинов столицы.

Также в ДООЗ не рекомендует употреблять лапшу быстрого приготовления любого производителя. Особенно в период беременности, детям и пожилым людям.

Необходимо также обратить внимание на причины, по которым не стоит употреблять лапшу быстрого приготовления любого производителя. Эта продукция не содержит в себе ничего полезного и нужного нашему организму. Глютамат натрия, он же усилитель вкуса, как "наркотик", вызывает привыкание и зависимость. Пальмовое масло абсолютно не переваривается, действует накопительно скапливаясь в организме, нарушая его работу. Такие ингредиенты, как жгучие специи, регуляторы кислотности, обилие соли и пальмовое масло могут приводить к развитию или обострению гастрита и язвы желудка, отекам и развитию заболеваний почек, ожирению, проблемам кардиологического характера. Развитие таких заболеваний связано с высоким содержанием вкусовых добавок, антиокислителей и стабилизаторов", - подчеркнули в ведомстве.

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