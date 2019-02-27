Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Астане женщина родила на полу роддома, не дождавшись помощи акушеров. Сегодня на заседании акимата Бахыт Султанов сделал замечание и. о. руководителя городского управления общественного здравоохранения Алие Рустемовой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата Астаны , 19 февраля в перинатальном центре №2 женщина, не дождавшись помощи акушеров, родила прямо на полу - в родильном отделении.

"К счастью, все обошлось благополучно, но это тревожный звонок, к которому нужно отнестись со всей серьезностью. Это результат отсутствия системности в работе", - сказал в этой связи Бахыт Султанов.

При этом он отметил, что в 2018 году при родах умерли восемь женщин, что в четыре раза выше, чем в 2017 году.

"Что за бардак творится в нашей системе здравоохранения?" - обратился к Рустемовой аким города.

"Действительно, такой случай произошел. Роженица поступила 18 февраля. 19 февраля у нее начались схватки увеличенные. В 12 часов, когда заведующая отделения ее посмотрела, она уже находилась в родильном зале. У нее произошли стремительные роды. В этот день в отделении рожали 37 женщин. Три акушерки в это время принимали роды у четырех женщин. Еще одна операция была, в которой были задействованы все врачи. В данном случае упущения есть", - сказала Рустемова.

Аким города сделал ей официальное замечание, поручив принять меры по всей системе.

Это должно быть сигналом для всех других медицинских учреждений. Наведите порядок уже", - сказал Султанов, подчеркнув при этом, что необходимо провести мониторинг работы всех объектов здравоохранения, выработать четкий алгоритм действий по всем внештатным ситуациям.

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