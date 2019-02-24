В Атырауской инфекционной больнице в один день скончались двое детей

Атырау. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Атырауской областной инфекционной больнице 29 января умерли двухмесячная девочка из Маката и двухлетняя девочка из Доссора, передает Kazakhstan Today.

Мама двухлетней девочки Аяулым Анжела Ахметкали считает, что врачи плохо сделали свою работу, пишет "Ак Жайык"

"У моей дочки была цитомегаловирусная инфекция. Когда лежали в этой больнице, у неё не спадала очень высокая температура, поэтому я согласилась на применение противовирусного препарата "ганцикловир". Заместитель главного врача сказала, что препарат обязательно поможет, и, действительно, после 10-дневного курса температура cпала, но затем опять поднялась. Анализ показал, что вирус всё ещё остаётся в организме. А позже нам сказали, что у Аяулым ДЦП. 24 января её не стали принимать в реанимацию - мол, для этого нет оснований. Нас положили в обычную палату. Вскоре Аяулым посинела, начались судороги, и она впала в кому", - рассказала мама девочки.

Ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания. Позже врачи сообщили, что у неё отказали почки, в легких обнаружилась пневмония. 29 января Аяулым умерла.

"Каждый раз ставили разные диагнозы, там фигурировали ещё анемия и корь. А сегодня отказались назвать точную причину смерти. Зам главврача отказывается с нами встретиться и ответить на наши вопросы", - рассказала мать.

Заместителем главврача областной больницы №2 Надя Ергалиева на вопрос журналистов коротко ответила, что причина смерти Аяулым Махамбеткали - цитомегаловирусная инфекция.

В свою очередь, директор областного патологоанатомического бюро Исатай Мулдагалиев проинформировал, что патологоанатомическое исследование еще не завершено.

"Запросим медицинскую карту, исследуем, чем она болела и почему поставили именно этот диагноз. Пригласим врачей, зададим им свои вопросы. Считается, что после вскрытия сразу определяется причина смерти, но это не так. Сегодня будут предварительные данные, а точную причину сможем назвать только через 15 дней. В этот период будет проводиться гистологическая, микроскопическая и другие виды экспертиз. После этого дадим заключение. Мы не отвечаем за диагноз врачей, наше дело - установить причину смерти", - прокомментировал он.

При этом он сообщил, что из инфекционной больницы к ним поступили сразу два умерших ребенка.

"К нам из инфекционной больницы поступили два умерших: сначала двухмесячный ребёнок, потом Аяулым Махамбеткали", - рассказал Исатай Мулдагалиев.

В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области подтвердили гибель двух детей в больнице 29 января.

Двухмесячная С.Н. умерла от синдрома полиорганной недостаточности, сепсиса и септикопиемии. Она поступила в больницу с тяжелой формой гнойного менингоэнцефалита. В больнице пролежала 6 дней. В тот же день умерла двухлетняя М.А. Медики оказали всю необходимую помощь, но спасти её не удалось. Экспертиза подтвердила, что М.А. умерла от сепсиса и от инфекции. Данные случаи находятся на контроле нашего управления", - заявили в ведомстве.

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