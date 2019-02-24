В Атырауской инфекционной больнице в один день скончались двое детей

Мама двухлетней девочки Аяулым Анжела Ахметкали считает, что врачи плохо сделали свою работу, пишет "Ак Жайык".
"У моей дочки была цитомегаловирусная инфекция. Когда лежали в этой больнице, у неё не спадала очень высокая температура, поэтому я согласилась на применение противовирусного препарата "ганцикловир". Заместитель главного врача сказала, что препарат обязательно поможет, и, действительно, после 10-дневного курса температура cпала, но затем опять поднялась. Анализ показал, что вирус всё ещё остаётся в организме. А позже нам сказали, что у Аяулым ДЦП. 24 января её не стали принимать в реанимацию - мол, для этого нет оснований. Нас положили в обычную палату. Вскоре Аяулым посинела, начались судороги, и она впала в кому", - рассказала мама девочки.
Ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания. Позже врачи сообщили, что у неё отказали почки, в легких обнаружилась пневмония. 29 января Аяулым умерла.
"Каждый раз ставили разные диагнозы, там фигурировали ещё анемия и корь. А сегодня отказались назвать точную причину смерти. Зам главврача отказывается с нами встретиться и ответить на наши вопросы", - рассказала мать.
Заместителем главврача областной больницы №2 Надя Ергалиева на вопрос журналистов коротко ответила, что причина смерти Аяулым Махамбеткали - цитомегаловирусная инфекция.
В свою очередь, директор областного патологоанатомического бюро Исатай Мулдагалиев проинформировал, что патологоанатомическое исследование еще не завершено.
"Запросим медицинскую карту, исследуем, чем она болела и почему поставили именно этот диагноз. Пригласим врачей, зададим им свои вопросы. Считается, что после вскрытия сразу определяется причина смерти, но это не так. Сегодня будут предварительные данные, а точную причину сможем назвать только через 15 дней. В этот период будет проводиться гистологическая, микроскопическая и другие виды экспертиз. После этого дадим заключение. Мы не отвечаем за диагноз врачей, наше дело - установить причину смерти", - прокомментировал он.
При этом он сообщил, что из инфекционной больницы к ним поступили сразу два умерших ребенка.
"К нам из инфекционной больницы поступили два умерших: сначала двухмесячный ребёнок, потом Аяулым Махамбеткали", - рассказал Исатай Мулдагалиев.
В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области подтвердили гибель двух детей в больнице 29 января.
Двухмесячная С.Н. умерла от синдрома полиорганной недостаточности, сепсиса и септикопиемии. Она поступила в больницу с тяжелой формой гнойного менингоэнцефалита. В больнице пролежала 6 дней. В тот же день умерла двухлетняя М.А. Медики оказали всю необходимую помощь, но спасти её не удалось. Экспертиза подтвердила, что М.А. умерла от сепсиса и от инфекции. Данные случаи находятся на контроле нашего управления", - заявили в ведомстве.
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