В ближайшие годы уровень оснащенности медицинским оборудованием больниц и поликлиник Алматы доведут до 90%

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - В ближайшие три года уровень оснащенности медицинским оборудованием больниц и поликлиник Алматы доведут до 90%. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе открытия IV Международного научного форума "Инновации в здравоохранении - 2019", где обсуждаются перспективы медицины будущего, передает Kazakhstan Today.

Форум проводится в рамках 90-летия Медицинской службы управделами президента. Эта дата берет отсчет со дня основания Центральной клинической больницы управделами президента в виде поликлиники в 1929 году в Алма-Ате.

"Сегодня есть соответствующие программы, деньги выделяются, поддержка оказывается. Мы провели аудит всего медицинского сектора, всех клиник, поликлиник и решили, что в течение трёх лет мы должны довести уровень оснащённости медицинским оборудованием всей медицинской системы города до 90%. Колоссальные деньги, но мы на это пойдём, потому что это здоровье людей", - сказал в ходе мероприятия аким Алматы.

Он отметил, что качество медуслуг в Алматы будет планомерно повышаться. Аким города сообщил, что передовой опыт ЦКБ, известной как "Совминка", будет перениматься для распространения по всем медучреждениям Алматы с целью планомерного повышения качества медицинского обслуживания.

Сегодня это современный медицинский центр, где работают лучшие врачи-новаторы, развивающие отечественную медицину и внедряющие лучшие лечебно-диагностические практики", - отметил Б. Сагинтаев.

Напомним, форум продлится два дня - 7-8 ноября. Ведущие зарубежные и отечественные врачи планируют обсудить вопросы внедрения инновационных технологий в медицину. Здесь представится возможность рассказать о своих научных разработках, поделиться успешными результатами практической деятельности и дальнейшими перспективными планами, а также обсудить стратегии развития в таких направлениях, как: "Доступная медицина будущего. Тренды и перспективы", "Прорывные технологии в хирургии", "Радиология и ядерная медицина", "Сложный пациент: от клинических рекомендаций к реальной клинической практике", "Медицина 4Р: персонализация, предикция, превентивность, партисипативность" и многое другое.

Ожидается, что форум станет своеобразной площадкой информационного обмена научного клинического сообщества, развития международного сотрудничества со специалистами из ближнего и дальнего зарубежья.

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