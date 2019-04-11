В частном детсаду столицы работала нянечка с туберкулезом

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - У женщины, работавшей нянечкой в частном детсаду Нур-Султана, выявлен туберкулез, передает Kazakhstan Today.

За детьми детсада установлено медицинское наблюдение. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии признаков заболевания, пишет Елорда Инфо .

Данный факт был установлен при самостоятельном обращении сотрудника частного детского сада Kinder в медицинскую организацию 14 марта 2019 года, скрыв свое место работы. И в тот же день была госпитализирована в противотуберкулезный диспансер", - сообщили в департаменте охраны общественного здоровья (ДООЗ) города Нур-Султан.

Предварительное расследование показало, что к медицинским организациям столицы заболевшая не прикреплена.

В свою очередь, заведующая частным детским садом Kinder скрыла, что заболевшая работала нянечкой. Согласно ее утверждениям, она работала в прачечной, куда имеется отдельный вход, и не имела контакта с детьми и сотрудниками.

4 апреля, при разъяснительной работе с родителями детского сада, стало известно, что больная работала нянечкой в старшей и младшей группах.

С 5 апреля департаментом была начата внеплановая проверка детского сада Kinder (ТОО "Кусаинова Ж.С.") по адресу улица Московская 12/2. Весь персонал дополнительно прошел флюорографическое обследование, туберкулез у сотрудников дошкольного учреждения не выявлен.

Результаты лабораторных исследований сотрудников и детей будут известны после окончания проверки.

Поводов для паники нет, здоровью детей в частном детском саду "Киндер" ничто не угрожает, так как дети с рождения получили прививки против туберкулеза. Это еще раз подтверждает значимость вакцинации, и родители заранее "застрахованы" от действий или бездействий "предпринимателей", - прокомментировал руководитель ДООЗ Садвакас Байгабулов.

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