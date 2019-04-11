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В частном детсаду столицы работала нянечка с туберкулезом

10.04.2019, 13:41 8587
В частном детсаду столицы работала нянечка с туберкулезом
Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - У женщины, работавшей нянечкой в частном детсаду Нур-Султана, выявлен туберкулез, передает Kazakhstan Today.
 
За детьми детсада установлено медицинское наблюдение. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии признаков заболевания, пишет Елорда Инфо.
 

Данный факт был установлен при самостоятельном обращении сотрудника частного детского сада Kinder в медицинскую организацию 14 марта 2019 года, скрыв свое место работы. И в тот же день была госпитализирована в противотуберкулезный диспансер", - сообщили в департаменте охраны общественного здоровья (ДООЗ) города Нур-Султан. 

 
Предварительное расследование показало, что к медицинским организациям столицы заболевшая не прикреплена.
 
В свою очередь, заведующая частным детским садом Kinder скрыла, что заболевшая работала нянечкой. Согласно ее утверждениям, она работала в прачечной, куда имеется отдельный вход, и не имела контакта с детьми и сотрудниками.
 
4 апреля, при разъяснительной работе с родителями детского сада, стало известно, что больная работала нянечкой в старшей и младшей группах.
 
С 5 апреля департаментом была начата внеплановая проверка детского сада Kinder (ТОО "Кусаинова Ж.С.") по адресу улица Московская 12/2. Весь персонал дополнительно прошел флюорографическое обследование, туберкулез у сотрудников дошкольного учреждения не выявлен. 
 
Результаты лабораторных исследований сотрудников и детей будут известны после окончания проверки.
 

Поводов для паники нет, здоровью детей в частном детском саду "Киндер" ничто не угрожает, так как дети с рождения получили прививки против туберкулеза. Это еще раз подтверждает значимость вакцинации, и родители заранее "застрахованы" от действий или бездействий "предпринимателей", - прокомментировал руководитель ДООЗ Садвакас Байгабулов.

 

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