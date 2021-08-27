В фонд медстрахования поступило более 6,5 тыс. жалоб от казахстанцев

АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - В фонд медстрахования за последние 6 месяцев поступило 6552 жалобы от населения, в том числе, по Алматы 1396, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





ТОП-5 жалоб составляют вопросы отказа в предоставлении медицинской помощи (28%), качества оказанных медицинских услуг (26,3%), выявление фактически не оказанных услуг в информационных системах (10,5%), длительное ожидание медицинской помощи (7%), отказ в обеспечении лекарственными препаратами (6,6%)", - прокомментировал директор алматинского филиала фонда Тлеухан Абилдаев.





Также, по его словам, в период роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией выросло количество жалоб на качество и доступность плановой помощи в медицинских организациях - поставщиков фонда. Если в 1 квартале в фонд поступило 2599 жалоб, то во 2 квартале сотрудники обработали 4056 жалоб от населения.

Всего за полгода зарегистрировано 474 708 обращений. Большая часть из них касается разъяснений и консультаций. Чаще всего люди интересуются, как олатить взнос на медстрахование. Также популярны вопросы включения в льготную категорию и определения статуса застрахованности.

Больше всего вопросов поступает от жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

В фонде напомнили, что обратная связь c населением осуществляется через официальный сайт fms.kz, единый колл-центр 1406 и мобильное приложение Qoldau 24/7.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства