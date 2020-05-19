В ФСМС рассказали, кто пройдет ПЦР-тесты на коронавирус бесплатно

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - В НАО "Фонд социального медицинского страхования" рассказали, кто пройдет ПЦР-тесты на коронавирус бесплатно, передает Kazakhstan Today.

В фонде сообщили, что на эти цели из бюджета выделено 5,4 млрд тенге. Стоимость одного теста составит ориентировочно 11,5 тыс. тенге.

При этом 1,7 млрд тенге будут направлены в стационары, 3,7 млрд тенге - для поликлиник, оказывающих консультативно-диагностические услуги. Пациенты в этих медорганизациях пройдут ПЦР-тесты бесплатно", - отметили в пресс-службе фонда.

Необходимое количество тестов для регионов будет определяться местными исполнительными органами. На данный момент заключены договоры с более чем 600 медицинскими организациями, где будут проводить исследование на COVID-19. Отметим, что ФСМС на эти цели в апреле направил первый транш средств в медорганизации.

В Фонде рассказали, какие категории граждан могут пройти бесплатно тесты:

- госпитализированные в провизорный стационар с подозрением на COVID-19;

- граждане с симптомами ОРВИ и пневмонией;

- лица из числа близко контактировавших с зараженным КВИ;

- пациенты при плановой госпитализации в стационар;

- пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

- пребывающие из-за рубежа;

- сотрудники МВД, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса;

- беременные и др.

Кроме того, в фонде сообщили, что в рамках противоэпидемических мероприятий "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК за свой счет также проводит ПЦР-исследования для следующих категорий граждан:

- контактных лиц, находящихся на домашнем карантине;

- спецконтингенту (медработники, имеющие респираторные симптомы и с повышенном риском заражения; сотрудники госорганов, задействованных в противоэпидемических мероприятиях; лица в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных организациях);

- призывникам и др.

Напомним, всего на мероприятия по предотвращению COVID-19 из средств республиканского бюджета предусмотрено порядка 55,9 млрд тенге, оператором которых является ФСМС. Из них на оплату пролеченных случаев по койко-дням в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах - 14,7 млрд тенге, на выплату надбавок к зарплатам медработников, задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции - 35,8 млрд тенге, на диагностическое исследование (ПЦР-тесты) - 5,4 млрд тенге, сообщает " Хабар 24 ".

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