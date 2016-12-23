В Южном Казахстане зарегистрировано 124 больных кожным лейшманиозом

Шымкент. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области зарегистрировано 124 больных кожным лейшманиозом, сообщили в пресс-службе акима региона.

По области на 22 декабря 2016 года зарегистрировано 124 больных. Резкий рост заболеваемости (от 53 до 124) - за счет трех эндемичных районов, сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

"Вдоль левого берега реки Сырдарьи, в Отырарском, Шардаринском районах и городе Арыси расположен очаг лейшманиоза. Эти территории заселены большими песчанками, которые являются основным резервуаром и источником инфекции. Переносчиками возбудителей являются москиты рода Phlebotomus, которые становятся заразными через 6-8 дней после кровососания на грызунах. Заражение происходит через укус инфицированного москита. Восприимчивость всеобщая. Заболевание не передается от человека к человеку. Инкубационный период заболеваемости длится от 2 недель до 4 месяцев, кожные элементы не заживают в течение длительного времени в осенние, зимние месяцы с образованием грубых рубцов. Лечение лейшманиоза симптоматическое, в том числе местное - путем обработки язв антисептическими, антибактериальными и репарирующими наружными средствами", - сообщила сегодня на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения ЮКО Роза Жаукимова.

Вместе с тем на сегодня в Отырарском районе проведено заседание Координационного совета по вопросам охраны здоровья населения. Принято решение о проведении разъяснительной работы среди местного населения по профилактике и лечении лейшманиоза, а также выделении бюджетных средств для обработки и оказанию своевременной и качественной медицинской помощи. Кожный лейшманиоз - заболевание излечимое, проинформировали в пресс-службе.

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