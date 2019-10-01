В Караганде гражданина Узбекистана спасли от смертельно опасной инфекции

Караганда. 30 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанские врачи спасли жизнь 19-летнму гражданину Узбекистана, который на родине заразился столбняком, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал 19-летний Шохрух Тошпулатов, он приехал в Караганду на заработки, и почувствовал себя плохо.

Меня доставили в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. В Узбекистане я наступил на торчавший из доски гвоздь, который вонзился в ногу. Думал, что рана не опасна и быстро заживет. С этой травмой я поехал в Караганду на заработки и уже здесь почувствовал недомогание. Мне стремительно становилось хуже и хуже", - рассказал иностранец.

По информации руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Ержана Нурлыбаева, пациенту был поставлен диагноз "столбняк раневой". В отделение реанимации он был доставлен уже в очень тяжелом состоянии.

Шохрух Тошпулатов находился в реанимации на протяжении 29 дней, из которых 17 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему вводили противостолбнячную сыворотку, антибиотики, также проводились противосудорожная и симптоматическая терапия", - проинформировал Нурлыбаев.

Стоит отметить, что столбняк - опасная инфекция, имеющая высокий уровень смертности. Несмотря на тяжесть состояния пациента, медикам удалось его спасти. Парень пошел на поправку, и его перевели в неврологическое отделение.

На днях Шохрух Тошпулатов специально приехал в Караганду из Узбекистана, чтобы выразить благодарность врачам за свое спасение. В свою очередь, заведующая отделением Айнагуль Сараманова и врач-реаниматолог Артем Вирц пожелали парню крепкого здоровья.

Я рассказал на родине всем соотечественникам, какие в Казахстане профессиональные и заботливые врачи. Я приехал в Караганду для того, чтобы встретиться с моими спасителями и сказать им искреннее спасибо", - подчеркнул гражданин Узбекистана.

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