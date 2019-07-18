В Караганде откроется поликлиника для женщин и детей

Караганда. 17 июля. Kazakhstan Today - В Караганде в скором времени откроется уникальная поликлиника, в которой будут лечить только женщин и детей, передает Kazakhstan Today.

Женская консультация и детская поликлиника будут располагаться в одном здании. Проект разработали и внедряют в жизнь инвесторы из Алматы. За основу взяли строение в Пришахтинске на улице Луначарского, 1 - в нём в советское время уже располагалась детская поликлиника. Здание прошло все необходимые технические экспертизы, и с весны здесь приступили к ремонтным работам, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Отмечается, что в новой поликлинике будут принимать детей до 18 лет и женщин репродуктивного возраста (18-49 лет).

Как пояснили инвесторы, они специально выделили эту категорию пациентов, чтобы детские и взрослые болезни между собой не перемешивались.

Оборудование, которое будет установлено в поликлинике, отвечает всем самым жёстким медицинским требованиям: это современная лор-установка, физиотерапевтический комбайн, УЗИ экспертного класса.

У нас будут работать высококвалифицированные специалисты. Это педиатры, терапевты, стоматологи, лор-врачи, окулисты, хирурги, невропатологи, гинекологи и другие. Они прошли строгий конкурсный отбор", - рассказала директор поликлиники Марина Матвейчук.

По данным областного управления здравоохранения, проект реализуется по линии государственно-частного партнерства.

Инвесторы вышли на нашу область в прошлом году, предоставили все необходимые документы. Мы поддержали открытие подобной женской консультации и детской поликлиники и заключили соглашение в рамках ГЧП. Все услуги, которые они будут оказывать населению в рамках государственного заказа, будут бесплатными", - уточнили в облздраве.

Поликлиника будет работать в три смены: с 8 утра до 8 вечера. Она рассчитана на 300 посещений в смену.

Открытие планируется в конце лета, но прикрепиться можно уже сейчас: на территории медучреждения установили палатку, где уже принимают документы. Для закрепления нужно принести удостоверение личности и свидетельство о рождении ребёнка. Также со следующей недели подать документы можно будет на площади возле супермаркета "Корзина" в 22-м микрорайоне.

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