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В Караганде в 2019 году откроют четыре поликлиники

15.02.2019, 09:04 22924
В Караганде в 2019 году откроют четыре поликлиники
Караганда. 15 февраля. Kazakhstan Today - Четыре поликлиники по программе ГЧП откроют в этом году в областном центре, сообщил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, выступая на внеочередной конференции областного филиала партии "Нур Отан", передаёт Kazakhstan Today.
 
В прошлом году в Караганде уже открыли две поликлиники по программе государственно-частного партнёрства. В этом году по такой же схеме заработают ещё четыре. Также в областном центре появится современная многопрофильная клиника на 300 коек, для неё уже разработана проектно-сметная документация.
 
Весной начнётся строительство поликлиники в Темиртау. В Жезказгане этим летом завершат восстановление больничного городка. На его территории появятся диагностический центр, стоматология и детский санаторий. 
 
"Президент уделяет особое внимание открытию поликлиник в шаговой доступности. Мы этим вопросом плотно занимаемся и нашли оптимальное решение: привлекли частные инвестиции", - сообщил глава региона.
 
Стоит добавить, что в области идет активная работа по решению вопроса нехватки кадров. Медикам в районах области предоставляется служебное жилье и осуществляется значительная доплата к окладу. За 2017-2018 годы врачам предоставили 45 квартир. А в этом году в четырех регионах Карагандинской области врачи получат более 60 служебных квартир.
 

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