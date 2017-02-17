В Караганде весной откроется новая поликлиника

Караганда. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде в Михайловке весной планируется открытие новой поликлиники, сообщил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков на отчетной встрече с населением.

Как сообщили в пресс-службе акима, на "горячую линию" обратилась карагандинка Бахыт Нурланова, проживающая возле магазина "Огонек". "Наша семья прикреплена к поликлинике №1 в Михайловке. Добираться до нее очень сложно, особенно зимой. Какова же была наша радость, когда узнали, что прямо перед нашим домом строится поликлиника", - отметила женщина, передает Kazakhstan Today.

Вместе с тем обратившаяся выразила беспокойство: не превратится ли хорошее начинание в очередной долгострой.

"Действительно, в вашем районе строится поликлиника с использованием механизма государственно-частного партнерства. В этот проект привлечено более 300 млн тенге. Открытие поликлиники планируется весной", - ответил Абдибеков.

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