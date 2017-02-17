Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 22
  • :
  • 06
Все области
-2º Дождь
днем 16º    ночью 6º
17:00
.
Aнонс

В Караганде весной откроется новая поликлиника17.02.2017
Медицина  17:51

Караганда. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде в Михайловке весной планируется открытие новой поликлиники, сообщил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков на отчетной встрече с населением.

Как сообщили в пресс-службе акима, на "горячую линию" обратилась карагандинка Бахыт Нурланова, проживающая возле магазина "Огонек". "Наша семья прикреплена к поликлинике №1 в Михайловке. Добираться до нее очень сложно, особенно зимой. Какова же была наша радость, когда узнали, что прямо перед нашим домом строится поликлиника", - отметила женщина, передает Kazakhstan Today.

Вместе с тем обратившаяся выразила беспокойство: не превратится ли хорошее начинание в очередной долгострой.

"Действительно, в вашем районе строится поликлиника с использованием механизма государственно-частного партнерства. В этот проект привлечено более 300 млн тенге. Открытие поликлиники планируется весной", - ответил Абдибеков.
Просмотров: 1986
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   медицина
17.02.2017   17:51
В Караганде весной откроется новая поликлиника
17.02.2017   14:40
Комитет оплаты медицинских услуг ликвидируют в Казахстане
17.02.2017   14:40
В 2016 году в РК выявлено 2725 новых носителей ВИЧ-инфекции, в том числе среди детей - 33 носителя ВИЧ-инфекции
15.02.2017   14:40
Минздрав Казахстана презентовал проект по внедрению Платформы интероперабельности
15.02.2017   13:01
В 2016 году в Казахстане выявлено 2725 новых носителей ВИЧ-инфекции
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика