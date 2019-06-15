В Карагандинской области молодым медработникам вручили ключи от квартир

Караганда. 14 июня. Kazakhstan Today - В городе Шахтинске Карагандинской области молодым медработникам в канун профессионального праздника вручили ключи от квартир, передает Kazakhstan Today.

Ключи от 32 служебных квартир вручил и. о. акима Карагандинской области Ерлан Кошанов. Жильё получили выпускники Медицинского университета Караганды 2018-2019 годов, которых пригласили работать в больницах и поликлиниках Шахтинска, сообщили в пресс-службе акима области.

Одной из главных проблем Шахтинска был дефицит медицинских кадров. Здесь не хватало около 40 специалистов. Но теперь сюда прибыли вы, команда молодых врачей. Здесь у вас не только новая работа, новый для вас город, но и новые дома. Поздравляю вас с новым этапом в вашей жизни. Думаю, Шахтинск станет для вас новым домом, а шахтинцы - благодарными пациентами", - сказал Ерлан Кошанов.

В акимате отметили, что в прошлом году два подъезда в заброшенной многоэтажке в Шахтинске передали на баланс управления здравоохранения Карагандинской области. Тогда же в них начался капитальный ремонт. В доме полностью заменили окна, двери, полы, канализационную и отопительную системы и электропроводку. Кроме того, квартиры обставили мебелью и оборудовали бытовой техникой: телевизорами, микроволновыми печами, холодильниками и стиральными машинами.

Всего в отремонтированных подъездах - 10 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 4 трёхкомнатных квартиры. Трёхкомнатные квартиры достались семейным парам с детьми. Семьи без детей или молодые люди, которые только планируют пожениться, получили двухкомнатные. Одиноким раздали ключи от однокомнатных квартир.

Одну из трёхкомнатных квартир получила семья Ахановых. Асель Аханова - врач общей практики. В этом году она окончила Карагандинский медицинский университет. Её супруг работает на шахте в Шахтинске. Прежде ему каждый день приходилось ездить на работу из Караганды.

"Когда нам предложили переехать в Шахтинск, работать здесь и жить в ведомственной квартире, мы согласились не раздумывая. Квартира просто отличная. В ней есть всё, что нужно. Мы просто перевезём сюда свои вещи, и можем жить. К тому же, у нас недавно родился ребёнок. Очень хорошо, что нам не нужно тратиться на съёмное жильё или жить у родственников", - рассказала Асель.

В пресс-службе также проинформировали, что в Шахтинске работают две организации здравоохранения: это центральная больница, в которой располагается родильный дом, и многопрофильная поликлиника. В них работают 113 врачей и 362 средних медицинских работника.

Кроме встречи с новоселами, Ерлан Кошанов в Шахтинске посетил поликлинику и ознакомился с ходом проводимых там ремонтных работ. Приводить здание в порядок начали в сентябре 2018 года. В поликлинике уже заменили полы, потолочное покрытие, окна и двери. Для посетителей с ограниченными физическими возможностями установили пандус и новый лифт.

"Здание построили в 1977 году. За это время капитальный ремонт здесь не проводили ни разу. Лифт был старый, останавливался только на первом и третьем этажах. Это было очень неудобно. Конечно, сейчас всё стало гораздо комфортнее и для врачей, и для пациентов", - сообщила заместитель директора поликлиники Шолпан Бейсембаева.

Благодаря ремонту удалось увеличить полезную площадь здания. Все хозяйственные помещения перенесли на цокольный этаж. Это позволило освободить кабинеты для пациентов на верхних этажах.

По информации акимата, полностью завершить работы планируют к 1 августа этого года. Стоит отметить, что к поликлинике прикреплено 59 тыс. жителей Шахтинска и близлежащих посёлков.

Ранее сообщалось, что с целью привлечения медицинских кадров, в Карагандинской области реализуется программа по предоставлению им служебного жилья . В частности, в городе Балхаше в 2018 году был отремонтирован подъезд жилого дома, в котором медицинским работникам предоставлено более 30 квартир, полностью оснащенных бытовой техникой и мебелью. Еще 11 квартир получили к профессиональному празднику медработники в Сарани.

В 2019 году новые служебные квартиры получат 32 медицинских работника в Шахтинске, 13 - в Абае, 7 - в Жезказгане, 3 - в Актогае и 7 - в Караганде. По планам, всего в регионе за три года медицинским работникам будет выдано более 240 служебных квартир.

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