Караганда. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области открывают новые объекты здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Медицина в Карагандинской области - одна из сфер, куда активно вкладывают свои деньги предприниматели. С начала этого года приток инвестиций составил 1 млрд 736 млн тенге. В результате в самом большом регионе страны открываются новые объекты здравоохранения, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В частности, сегодня в шаговой доступности в двух городах - Караганде и Сатпаеве - открыли Центр семейного здоровья и гемодиализный центр. Оба объекта построены в рамках проекта государственно-частного партнерства.

Наша поликлиника была очень загружена. Всего было прикреплено 82 тысячи человек. Пациентам приходилось долго ждать приёма врача, люди высказывали недовольство. Чтобы решить эту проблему, мы открыли филиал. К нему уже прикрепились 25 тысяч человек из нашей поликлиники. Это удобно и для самих пациентов, так как им больше не нужно сидеть в очередях, и для врачей, нагрузка которых уменьшилась", - рассказала директор КГП "Поликлиника №3 города Караганды" Сания Буранкулова.

Как отметили в пресс-службе, новый Центр семейного здоровья оснащён современным оборудованием: аппаратом УЗИ, ФГДС, портативными электрокардиографами и дефибрилляторами нового поколения. Есть специальное отделение с отдельным входом для обслуживания детей и беременных женщин. Кроме этого, в здании расположен дневной стационар на 20 коек. Активно используются цифровые технологии. У дверей каждого кабинета есть таблички с QR-кодами, которые позволяют пациентам найти расписание приёма конкретного специалиста и записаться на консультацию в режиме онлайн с помощью смартфона.

Также в здании работает Центр охраны матери и ребёнка с отдельным входом. Здесь будут принимать детей и беременных женщин.

В свою очередь, гемодиализный центр в Сатпаеве открыли на базе Центральной городской больницы №1. Его открытия в городе ждали давно. Раньше пациентам приходилось ездить в гемодиализный центр в Жезказган.

Открытие гемодиализного центра - это очень значимый и востребованный для города Сатпаева проект в рамках государственно-частного партнёрства. Его с нетерпением ждали 35 пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии. В центре есть всё необходимое оборудование", - рассказал аким города Аскар Идрисов.

Всего в Карагандинской области только в этом году в рамках ГЧП открыли четыре новые поликлиники, два консультативно-диагностических центра и кардиореабилитационный центр. В 2020 году планируется открыть две поликлиники и начать строить ещё одну. Все медицинские объекты находятся в густонаселённых частях городов, заключили в пресс-службе.

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