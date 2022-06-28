В Карагандинской области заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на 28,6%

КАРАГАНДА. 27 ИЮНЯ - За 5 месяцев этого года в Карагандинской области отмечается рост заболеваемости туберкулезом среди детей на 28,6%, а среди подростков - на 37,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента санэпидконтроля региона, в последнее время участились отказы родителей от вакцинации и ревакцинации детей прививкой БЦЖ, сообщает eKaraganda

Из числа родившихся детей не привито 656, удельный показатель не охваченных вакцинацией в родильных домах составил 8,6%. Из этого числа по причинам временного медицинского отвода не вакцинированы 4,5% (346 случаев), из-за отказа от вакцинации - 4,0% (302 случая), по другим причинам - 0,6% (8 случаев). Недостаточный охват новорожденных прививками против туберкулеза вызван, кроме того, низкой осведомленностью о вакцинации и профилактике этой болезни среди будущих матерей.

Согласно рекомендациям ВОЗ в странах с высоким бременем туберкулеза все дети грудного возраста должны получить 1 дозу вакцины БЦЖ как можно раньше после рождения. За отчетный период в Карагандинской области родилось 7624 ребенка, против туберкулеза в родильных домах и родильных отделениях привито 6968 детей (91,4%) - это число ниже рекомендованного ВОЗ (не менее 95%) и ниже республиканского показателя (93,2%).

Основной мера профилактики туберкулеза у детей остается вакцинация БЦЖ, которую проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 4 дня жизни ребенка. Прививка не защищает от заражения возбудителем туберкулеза, но предотвращает переход скрытой инфекции в явную болезнь, предупреждая развитие ее острых и генерализованных форм.