В Казахстане будет сокращён перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с министерством здравоохранения проводит работу по поэтапному дерегулированию лекарственных средств, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках данной работы предполагается сократить список лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, при наличии на казахстанском рынке взаимозаменяемых препаратов с аналогичными действующими веществами, сообщает антимпонопольное ведомство.

Основная задача агентства на фармрынке - обеспечить бездефицитность и доступность лекарственных препаратов по приемлемым ценам. Все расчеты и обоснования строятся на экономическом анализе цен, при проведении которого учитывается отечественная конъюнктура рынка аналогов препаратов и разнообразие лекарственных средств, имеющихся в Казахстане. Действующий в настоящее время механизм государственного регулирования цен на лекарства не позволяет развиваться фармацевтическому рынку и внедрять новые инновационные препараты отечественным товаропроизводителям.", - сообщает агентство.

Анализ цен, проведённый в аптеках, показал, что каждый розничный реализатор лекарств устанавливает свою объективную цену, но имеет место "подтягивание" цен до уровня предельных.

В агентстве подчеркнули, что переход к дерегулированию цен на лекарственные средства должен осуществляться поэтапно.

На первом этапе, до середины 2022 года, агентство предлагает сократить перечень лекарственных средств предварительно на 3742 единиц.

Положительным примером отмены регулирования цен являются медицинские маски, предельные цены на которые отменены в апреле текущего года. До отмены регулирования у предпринимателей имелась возможность повсеместно поднимать их стоимость до предельной цены, сначала 118 тенге, позже - 60 тенге, а в настоящее время, после отмены регулирования, в условиях конкуренции и обеспечения достаточного производства, цены держатся в пределах 15-40 тенге за маску".

Обязательное регулирование цен на лекарственные препараты останется в рамках гарантированной медицинской помощи и социального страхования.

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