В Казахстане диабетиков планируют перевести на более дешевый инсулин

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане больных сахарным диабетом подвергают смертельной опасности, заявили в Диабетической ассоциации, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала КТК , жизненно важный оригинальный препарат, который используют 28 тысяч человек, заменят на копию. Новые же ампулы инсулина не прошли клинические испытания в республике, но уже с нового года именно их начнут выдавать диабетикам, утверждают общественные фонды.

"Мы не знаем, какое количество "Басалога" нужно для того, чтобы он снизил сахар крови. То есть мы не имеем данных исследований по биоэквивалентности, мы не знаем, как дальше будет чувствовать себя пациент. Очень трудно титровать дозу, очень трудно, чтобы этот пациент адаптировался к этой дозе", - сообщила Лейла Жубандыкова, президент Диабетической ассоциации РК.

Препарат, на который уже с нового года переведут 28 тысяч казахстанцев, обойдётся государству на 30% дешевле. Чиновникам удастся сэкономить больше 500 миллионов, уверяют представители общественных фондов. Вот только такая замена может привести к серьёзным осложнениям, говорят эксперты. Каждому диабетику лекарство подбирается индивидуально. Никто не гарантирует, что новый инсулин не вызовет аллергическую реакцию. Это даже может привести к смерти.

К слову, среди больных диабетом, которым нельзя менять препарат, полторы тысячи детей, говорится в сюжете.

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