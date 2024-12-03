В Казахстане испытывают отечественный противораковый препарат

Увеличение числа эпилептических приступов, депрессий и осложнений вирусных инфекций - лишь часть последствий, о которых предупреждает врач

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Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев предупредил о том, что перевод времени может оказывать негативное влияние на здоровье, особенно у детей с хроническими заболеваниями, сообщает - Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев предупредил о том, что перевод времени может оказывать негативное влияние на здоровье, особенно у детей с хроническими заболеваниями, сообщает Tengrinews.kz





Опасность связана с нарушением естественных биоритмов организма, так называемых циркадных ритмов. К основным негативным последствиям относится нарушение сна - наиболее распространенное последствие. Сдвиг времени на час может вызвать бессонницу, сонливость днем, снижение качества сна и, как следствие, ухудшение когнитивных функций (памяти, концентрации внимания). А также ухудшение настроения и повышенную раздражительность: нарушение сна напрямую связано с изменениями настроения. Люди могут чувствовать себя более раздражительными, тревожными, испытывать депрессивные состояния", - говорит врач.





По его словам, еще одно последствие - повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.





Некоторые исследования показывают корреляцию между сменой времени и увеличением числа инфарктов и инсультов в первые месяцы после перевода стрелок. Это связывают с напряжением сердечно-сосудистой системы из-за нарушения ритма сна и бодрствования", - перечислил Киреев.





Еще одной неочевидной проблемой, которую может вызвать перевод времени, являются проблемы с пищеварением. Как пояснил врач, циркадные ритмы регулируют многие процессы в организме, включая пищеварение. Их нарушение может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта.





Снижение продуктивности - еще один фактор: ухудшение сна, настроения и когнитивных функций ведут к снижению производительности труда и успеваемости у детей. Еще одно последствие - это увеличение количества несчастных случаев. Сонливость и снижение концентрации внимания, вызванные нарушением биоритмов, могут повышать риск аварий на дорогах и других происшествий", - добавил врач.





Дмитрий Киреев уточнил, что степень влияния перевода времени на здоровье зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста и состояния здоровья. Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и психическими, могут испытывать более выраженные негативные последствия.





К числу уязвимой группы также относятся дети, добавил врач.





Как доктор, я вижу в десятки раз увеличившиеся случаи сезонного аффективного расстройства (САР), также известное, как зимняя депрессия", - говорит педиатр.





Вред для человека, вызванный САР, может быть значительным и затрагивать разные аспекты жизни. В частности, он может привести к нарушениям сна, изменению аппетита, уменьшению энергии, снижению либидо, головным и мышечным болям. Среди психологических последствий основным симптомом САР является депрессия, которая характеризуется чувством грусти, безнадежности, потерей интереса к жизни и снижением удовольствия от ранее любимых занятий, а также затруднения с концентрацией внимания и принятием решений, которые влияют на работу и учебу.





Особенно эта ситуация со временем затронула детей с ослабленным иммунитетом, чувствительной нервной системой и хроническими заболеваниями. В разы увеличилось число случаев эпилепсии, что была долгие годы в ремиссии. Сложнее стало контролировать приступы бронхиальной астмы, приходится повышать дозировку ингаляционных кортикостероидов, а из-за ослабления иммунитета вирусные инфекции чаще стали осложняться бактериальными, что сопряжено с увеличением назначения антибиотиков и госпитализаций", - добавил Дмитрий Киреев.





Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.





Житель Восточно-Казахстанской области подал в суд на правительство из-за перевода времени. Суд по этому делу стартует 12 декабря.





Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".





Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".





Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.



