02.12.2024, 15:24 4751
В Казахстане испытывают отечественный противораковый препарат
Препарат успешно прошел две начальные фазы испытаний
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Противораковый препарат, разработанный казахстанскими учеными, успешно прошел две начальные фазы испытаний, рассказали в пресс-службе правительства Казахстана.
Вице-президент Национальной академии наук РК профессор биологии NU Дос Сарбасов рассказал о работе над противораковым препаратом. После первого приема лекарства состояние пятнадцати онкобольных стабилизировалось, у шести из них перестала расти опухоль, а у одного даже сократилась. В данный момент пациентам увеличили дозу препарата с учетом того, что медики подтвердили отсутствие токсичности.
Мы начали тестировать противораковый аппарат в 2022-2023 годах, получили разрешительные документы. Провели первую и вторую фазы клинических испытаний. Сейчас мы получили увеличенную дозу. Испытания проходят в Казахском институте онкологии и радиологии. Мы поражаем раковые клетки, которые поглощают глюкозу. Наш патент международный. Эффект показал в контрольной группе стабилизацию. Опухоль не росла, у одного пациента сократилась на 30%. Нам надо довести дело до конца - мы должны завершить проект в течение 2-3 лет", - рассказал Дос Сарбасов.
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02.12.2024, 08:27 6966
Казахстанский врач рассказал о негативных последствиях перевода времени
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев предупредил о том, что перевод времени может оказывать негативное влияние на здоровье, особенно у детей с хроническими заболеваниями, сообщает Tengrinews.kz.
Опасность связана с нарушением естественных биоритмов организма, так называемых циркадных ритмов. К основным негативным последствиям относится нарушение сна - наиболее распространенное последствие. Сдвиг времени на час может вызвать бессонницу, сонливость днем, снижение качества сна и, как следствие, ухудшение когнитивных функций (памяти, концентрации внимания). А также ухудшение настроения и повышенную раздражительность: нарушение сна напрямую связано с изменениями настроения. Люди могут чувствовать себя более раздражительными, тревожными, испытывать депрессивные состояния", - говорит врач.
По его словам, еще одно последствие - повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Некоторые исследования показывают корреляцию между сменой времени и увеличением числа инфарктов и инсультов в первые месяцы после перевода стрелок. Это связывают с напряжением сердечно-сосудистой системы из-за нарушения ритма сна и бодрствования", - перечислил Киреев.
Еще одной неочевидной проблемой, которую может вызвать перевод времени, являются проблемы с пищеварением. Как пояснил врач, циркадные ритмы регулируют многие процессы в организме, включая пищеварение. Их нарушение может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта.
Снижение продуктивности - еще один фактор: ухудшение сна, настроения и когнитивных функций ведут к снижению производительности труда и успеваемости у детей. Еще одно последствие - это увеличение количества несчастных случаев. Сонливость и снижение концентрации внимания, вызванные нарушением биоритмов, могут повышать риск аварий на дорогах и других происшествий", - добавил врач.
Дмитрий Киреев уточнил, что степень влияния перевода времени на здоровье зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста и состояния здоровья. Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и психическими, могут испытывать более выраженные негативные последствия.
К числу уязвимой группы также относятся дети, добавил врач.
Как доктор, я вижу в десятки раз увеличившиеся случаи сезонного аффективного расстройства (САР), также известное, как зимняя депрессия", - говорит педиатр.
Вред для человека, вызванный САР, может быть значительным и затрагивать разные аспекты жизни. В частности, он может привести к нарушениям сна, изменению аппетита, уменьшению энергии, снижению либидо, головным и мышечным болям. Среди психологических последствий основным симптомом САР является депрессия, которая характеризуется чувством грусти, безнадежности, потерей интереса к жизни и снижением удовольствия от ранее любимых занятий, а также затруднения с концентрацией внимания и принятием решений, которые влияют на работу и учебу.
Особенно эта ситуация со временем затронула детей с ослабленным иммунитетом, чувствительной нервной системой и хроническими заболеваниями. В разы увеличилось число случаев эпилепсии, что была долгие годы в ремиссии. Сложнее стало контролировать приступы бронхиальной астмы, приходится повышать дозировку ингаляционных кортикостероидов, а из-за ослабления иммунитета вирусные инфекции чаще стали осложняться бактериальными, что сопряжено с увеличением назначения антибиотиков и госпитализаций", - добавил Дмитрий Киреев.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
Житель Восточно-Казахстанской области подал в суд на правительство из-за перевода времени. Суд по этому делу стартует 12 декабря.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
25.11.2024, 11:40 21916
В Казахстане начали применять инновационный тест диагностики синдрома Дауна
Для проведения исследования требуется лишь образец крови матери
Фото: pixabay.com
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Павлодар. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больница медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан начала применять инновационный тест, позволяющий диагностировать синдром Дауна с точностью 99% уже на десятой неделе беременности, сообщает пресс-служба центра.
Тест (...) основан на технологии анализа внеклеточной ДНК плода, циркулирующей в крови матери. Этот метод позволяет не только выявлять синдром Дауна, но и другие хромосомные аномалии, такие как трисомии 18 и 13, а также нарушения, связанные с половыми хромосомами. Отличительная черта теста - высокая чувствительность и специфичность, что минимизирует риск ложноположительных и ложноотрицательных результатов", - пояснили в центре.
Подчеркивается, что новый подход значительно снижает необходимость в инвазивных методах диагностики, таких как амниоцентез и биопсия хориона, которые сопряжены с риском для здоровья матери и плода.
Этот тест позволяет своевременно получить информацию о состоянии здоровья будущего ребенка. Точность диагностики на раннем сроке дает родителям и врачам необходимое время для подготовки и принятия решений, что особенно важно при выявлении сложных случаев", - отметила руководитель лаборатории персонализированной геномной диагностики БМЦ УДП РК Гульшара Жусупована на международной конференции, прошедшей в центре.
Эксперты подчеркивают, что внедрение такого тестирования в Казахстане открывает новые перспективы для развития пренатальной диагностики. Это не только улучшит возможности выявления генетических заболеваний, но и снизит количество тяжелых случаев, связанных с хромосомными аномалиями, что уменьшит нагрузку на систему здравоохранения и повысит качество медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2025 года будет внедрен новый вид обследования девушек-подростков.
12.11.2024, 15:19 57826
Нехватку бесплатных лекарств для казахстанских пациентов объяснили в Минздраве
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ержан Нурлыбаев ответил на вопрос о нехватке бесплатных лекарственных препаратов в поликлиниках страны, передает корреспондент агентства.
В первую очередь эта проблема связана с издержками в планировании лекарственных препаратов. В отношении того, чтобы этого больше не повторялось, Минздрав проводит работу по персонифицированному учету и заявке на лекарственные препараты. То есть именно на тех пациентов, которые находятся на диспансерном учете, персонифицировано будут составляться заявки, и они будут получать эти препараты", - проинформировал вице-министр.
По его словам, информационные системы будут выстраиваться таким образом, что заявки будут формироваться с низовых форм, начиная с участковых врачей, пофамильно на отдельно взятого пациента, который находится на диспансерном учете.
Годовой объем будет формироваться с учетом того алгоритма, той схемы лечения, которая была прописана нашими врачами. В дальнейшем движение лекарственного препарата для этого пациента будет отслеживаться от момента завоза его на территорию Казахстана до момента его потребления и выдачи непосредственно пациенту", - отметил Ержан Нурлыбаев.
Он объяснил, что лекарства заканчиваются до конца года в том числе из-за прироста пациентов на диспансерном наблюдении, которые тоже должны обеспечиваться дополнительным объемом лекарств.
Нам необходимо какое-то время. Здесь бывают иногда такие перебои, но я вас уверяю, что система персонифицированного учета и заявки лекарственных препаратов позволят нам минимизировать такие ситуации и эти риски, с которыми сталкиваются наши пациенты, свести к нулю", - заверил спикер.
Ержан Нурлыбаев дополнил, что сейчас в стадии активной реализации так называемый социальный кошелек, то есть, когда выписка рецепта происходит в интерактивном режиме и выдача препаратов подтверждается так же персонифицировано для пациентов.
Уже полработы сделано. Я думаю, что в первом квартале следующего года анонсированная мной информационная система начнет работать", - заключил вице-министр.
Ранее премьер-министр РК заявил, что "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Он поручил до конца года завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год.
06.11.2024, 13:04 76226
Минздрав Казахстана сделает выводы о здоровье граждан только через три года после перевода времени
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве заявила, что увеличение количества жалоб казахстанцев на здоровье в связи с переводом времени в министерстве не зафиксировано, передает корреспондент агентства.
После решения о переводе времени Минздравом на базе Национального центра общественного здоровья создана мониторинговая группа, которая отслеживает показатели здоровья населения и обращения за медицинской помощью. Сегодня определенной положительной или отрицательной динамики в этом направлении мы не отмечаем. Вместе с тем мы готовим проект для того, чтобы на долгосрочной научной основе проводить мониторинг в ближайшие три года", - сказала министр.
По словам Альназаровой, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Других нареканий со стороны населения в Минздрав не поступало. Чтобы аргументированно говорить, нам нужно зафиксировать определенное увеличение или всплеск обращений. Сегодня этого не наблюдается", - уточнила Акмарал Альназарова.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались зарубежные эксперты. Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель также рассказал о тяжелых последствиях для казахстанцев. Он подчеркнул, что сильнейший стресс из-за смены часового пояса переживают дети и пожилые, они более чувствительны к таким изменениям. Вследствие сбоя циркадных ритмов, хронобиологии, времени выработки гормонов развиваются хронические заболевания, потому что все взаимосвязано. Нарушается гомеостаз - постоянство внутренней среды организма человека.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Также в Казахстане появилась новая петиция за возврат прежнего часового пояса и возможность перевода часов на летнее время, ее подписали более 72 тысяч жителей Восточно-Казахстанской области.
Между тем зампремьера Серик Жумангарин заявил, что правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени. Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.
У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил чиновник.
06.11.2024, 12:25 76846
В Казахстане с 2025 года будет внедрен новый вид обследования девушек-подростков
Фото: pexels.com
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2025 года будет внедрен скрининг девушек-подростков в возрасте от 16 до 17 лет на носительство спинально-мышечной атрофии, заявила в ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.
Ежегодно порядка 4,5 млн детей охватываются профилактическими осмотрами. В целях раннего вмешательства и профилактики инвалидизации детей при организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения", - проинформировала министр.
Также, по ее словам, с 2022 года в стране функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии.
Впервые внедрены и успешно проведены 11 внутриутробных операций плода с диагностированными патологиями. Для улучшения доступности раннего выявления генетических заболеваний и врожденных пороков развития с 1 марта текущего года в 10 регионах открыты "клиники одного дня". Обследовано более 23 тысяч женщин, у 201 предотвращено рождение ребенка с патологией, несовместимой с жизнью", - добавила Акмарал Альназарова.
Ранее в Казахстане стартовала общенациональная вакцинация девочек от вируса папилломы человека, основного вызывающего фактора рака шейки матки.
18.10.2024, 12:50 118441
Введение Face ID в поликлиниках: в Минздраве заявили о снижении количества приписок
Фото: pixabay.com
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан заявили, что внедренные в поликлиниках в пилотном режиме цифровые механизмы по идентификации пациентов позволили снизить возможность приписок медицинских услуг.
До конца этого года пилотный проект покажет результаты в Астане, а с 1 января планируется масштабировать поэтапно на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который позволит снизить приписки. Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, механизм подтверждения посещения специалиста на сегодня реализован на 37 медицинских объектах столицы с привлечением более 600 специалистов.
При этом из 49 265 пациентов, побывавших на приеме у врача в поликлиниках, 85% прошли идентификацию с помощью механизмов Face ID и сервис "Цифровой документ". Как и ожидалось ранее, с момента внедрения системы идентификации пациентов, общее количество оказанных медицинских услуг, предварительно, снизилось на 24,5%, особенно входящих в топ-20. Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта", - добавили в Минздраве.
Напомним, более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге выявил ФСМС.
11.10.2024, 20:50 135451
В Казахстане более 1600 подростков родили в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 октября, за круглым столом в СЦК эксперты обсудили меры для улучшения здоровья подростков и женщин фертильного возраста.
С целью укрепления и сохранения репродуктивного здоровья подростков, развития детской гинекологии обучены 43 детских гинеколога, на базе клинико-диагностических отделений перинатальных центров мы развернули кабинеты для консультации семей и девочек, подростков с гинекологической патологией и для жителей села. Для сохранения здоровья и обеспечения благоприятных условий подросткам и молодежи в стране функционируют 141 молодежный центр здоровья. Там оказывают конфиденциальные, анонимные услуги мультидисциплинарные группы специалистов: акушер-гинекологов, урологов, психологов, профилактическую помощь детям и молодежи по поводу сохранения и укрепления репродуктивного здоровья", - отметила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.
При этом по итогам девяти месяцев 2023 года прошло 2288 родов среди подростков до 18 лет и 385 абортов, в 2024 году - 1 651, абортов - 257. Как отметила руководитель управления охраны здоровья матерей Шакизат Халыкова, самая ранняя беременность в Казахстане - до 14 лет, в 2023 году было зарегистрировано девять таких беременностей. В 2024 году - шесть случаев известно из информационных систем.
Всего на учете по беременности сегодня по стране состоит около 270 тыс. беременных. Из них встали на учет в рекомендуемые ранние сроки до 10 недель 61%. 2 года назад их было меньше 40%.
Ранее уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева, подводя итоги изучения реализации норм закона и анализа системы защиты детей в Туркестанской области, рассказала о жутких случаях обращения с несовершеннолетними в регионе. Омбудсмен рассказала о суицидах и беременностях после изнасилования.
10.10.2024, 20:29 139886
Казахстанцы стали реже болеть ОРВИ
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 10 октября, во время брифинга в СЦК главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова проинформировала о текущей эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба Минздрава.
В сентябре в республике зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, в сравнении с сентябрем 2023 года отмечается снижение на 27%. За последнюю неделю в республике зарегистрировано 171 532 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение случаев ОРВИ на 9%. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Как отметила Сархат Бейсенова, помимо гриппа в Казахстане циркулируют и не гриппозные вирусы, на которые в сентябре исследовано 388 проб. В 137 пробах установлен положительный результат: риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС вирус и другие.
В предстоящий эпидемический сезон по данным ВОЗ будут актуальны три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2024/2025 эпидсезон.
В 2024 году на бюджетные средства закуплено 2 млн 207 тысяч доз вакцины "ГРИППОЛ +", производства Россия. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. На сегодня привито против гриппа 769 тысяч человек. За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения.
В свою очередь председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова заявила, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу на сегодняшний день стабильная. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1700 случаев коронавируса, летальных случаев нет.
Напомним, с 15 сентября началась вакцинация населения против гриппа. Получить вакцину на бесплатной основе могут медицинские работники, лица, относящиеся к группам риска, состоящие на диспансерном учете, контингент домов престарелых и детских домов.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?