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НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - В Казахстане изменили правила прикрепления к поликлиникам, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как говорится в приказе Министерства здравоохранения республики, физические лица будут прикрепляться к поликлиникам по индивидуальному идентификационному номеру. При этом открепление от предыдущей организации ПМСП осуществляется автоматически.

Прикрепление к организациям здравоохранения осуществляется по месту постоянного или временного проживания с учетом права свободного выбора поликлиники в пределах одной административно-территориальной единицы (село, поселок, сельский округ, район в городе, город, район, область), за исключением лиц, проживающих на приграничных территориях, которые по праву свободного выбора медицинской организации прикрепляются к организации ПМСП, расположенной на территории близлежащей административно-территориальной единицы", - говорится в документе.

Чтобы прикрепиться к поликлинике по месту проживания, нужно воспользоваться госуслугой "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

Организация ПМСП предоставляет физическим лицам государственную услугу при самостоятельном обращении или через веб-портал "Электронного правительства".

Свободный выбор специалиста в медорганизации осуществляется по месту прикрепления с учетом количества прикрепленного населения на участке.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, медорганизация получает из соответствующих государственных информационных систем.

Заявку при непосредственном обращении за оказанием госуслуги в письменной форме на имя первого руководителя организации подают следующие категории:

- пенсионеры;

- инвалиды;

- законные представители ребенка-инвалида с детства, а также опекуны или попечители, патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка (законные представители);

- осужденные, отбывающие наказание по приговору суда в местах лишения свободы, отбывающие в колониях (по месту отбывания), при наличии протокола комиссии по рассмотрению вопросов регистрации прикрепления (открепления) населения к ПМСП в информационную систему "Регистр прикрепленного населения";

- студенты, а также обучающиеся в медресе, при наличии официального обращения ректора высшего учебного заведения в ПМСП и протокола комиссии между учебным заведением и ПМСП;

- военнослужащие срочной службы;

- дети, родившиеся в иностранных государствах;

- опекаемые домов малютки, сирот, престарелых и другие;

- оформляющие прикрепление по доверенности;

- оформляющие прикрепление по договору ДМС при наличии договора.

При непосредственном обращении в медорганизацию специалисты оформляют запрос на прикрепление в информационную систему "Регистр прикрепленного населения".

Прикрепить к поликлинике членов семьи можно при наличии их письменного согласия, на основании заявления произвольной формы на казахском или русском языке при предоставлении договора ДМС и документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи.

Прикрепление лиц, не достигших 18 лет, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица и его законного представителя.

Специалист субъекта цифрового здравоохранения рассматривает запрос на прикрепление и принимает решение об одобрении заявки либо о мотивированном отказе.

Услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. Запрос принимается за два часа до окончания работы организации ПМСП (до 18.00 в рабочие дни).

Государственная услуга через портал "Электронного правительства" оказывается в день обращения.

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие на территории Казахстана, а также лица, ищущие убежище, получают медпомощь на основе договора об оказании медуслуг, заявления произвольной формы на казахском или русском языке и документа, удостоверяющего личность (заграничный паспорт), в любое календарное время в соответствии с графиком работы организации ПМСП. При этом прикрепление к медорганизации осуществляется на срок действия договора".

Граждане РК, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики, по договору ДМС трудящиеся мигранты и члены их семей, являющиеся гражданами государств-членов ЕАЭСК, могут получить первичную медико-санитарную помощь в рамках ГОБМП в поликлиниках, имеющих договор закупа медицинских услуг с фондом на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, а также имеющих медицинские информационные системы, интегрированные с информационными системами Минздрава, для получения и передачи сведений о предоставлении медицинских услуг.

Приказ начнёт действовать с 15 августа 2021 года.

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