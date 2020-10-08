В Казахстане на фоне борьбы с коронавирусом материнская смертность выросла в разы

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане на фоне борьбы с коронавирусом материнская смертность выросла в несколько раз, передает Kazakhstan Today.

Здоровье матери и ребенка - один из главных приоритетов. Но, к сожалению, в регионах материнская смертность выросла в несколько раз", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

По его информации, за первые 8 месяцев прошлого года умерли 36 женщин, а за тот же период текущего года скончалась 131 женщина. В Актюбинской области этот показатель увеличился примерно в 13 раз, в Кызылординской области - в 9 раз, в Шымкенте - в 7 раз.

Глава государства поручил правительству вместе с регионами расследовать каждый факт материнской смертности и доложить о результатах.

Наш долг - защищать мать и ребенка, оказывать онкологическую, кардиологическую, пульмонологическую и другие виды медицинской помощи. Акимы и правительство не освобождались от этой ответственности. Поручаю администрации президента взять этот вопрос под контроль", - заключил Токаев.

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