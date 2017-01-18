В Казахстане наблюдается сезонный рост случаев ОРВИ

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В республике отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней. С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря ведется ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа, сообщили в Комитете по защите прав потребителей РК.

По данным ведомства, с начала эпидемического сезона на 13 января зарегистрировано более 280 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 1102 случая гриппа. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет - 65%, дети до 1 года - 10%, беременные женщины - 4%. Удельный вес школьников с ОРВИ ко всем заболевшим составил 18%, гриппом - 11%, передает Kazakhstan Today.

Одним из основных осложнений гриппа является пневмония, которая чаще всего встречается у пациентов группы риска. С начала эпидемического сезона зарегистрировано более 6 тысяч случаев пневмонии, из них 75% среди детей до 14 лет. Групповых заболеваний среди учащихся не зарегистрировано, учебный процесс в организациях образования не приостанавливался.

В ведомстве добавили, что лабораторной службой комитета осуществляется мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и других негриппозных инфекций. В настоящее время установлена циркуляция вирусов гриппа A/H3N2 (54%) и В (46%). Кроме того, как и в предыдущие годы на территории РК циркулируют негриппозные инфекции, такие как парагрипп, респираторно-синцитиальная, метапневмовирусная, бокавирусная, риновирусная и аденовирусная инфекции.

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в первую очередь необходимо соблюдать следующие меры неспецифической профилактики: при появлении первых признаков респираторных заболеваний не заниматься самолечением, незамедлительно обратиться к врачу; ограничить контакт с больными людьми; при нахождении больного дома необходимо обеспечить его изоляцию, использовать маски, как больному, так и здоровым.

Следует регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку с протиранием всех поверхностей; применять иммунокоррегирующие препараты (анаферон, интерферон, виферон, индуктор интерферона), противовирусные мази (оксалиновая, антивир и др.), поливитамины; часто и регулярно мыть руки с мылом, а лучше - с антисептиком, особенно во время болезни или ухода за больным; употреблять здоровую пищу, богатую витаминами и белками, повышающую иммунитет (лук, чеснок, обильное питье отваров из трав, шиповника и других продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как смородина, квашеная капуста, цитрусовые).

В комитете порекомендовали выполнять и физические упражнения: бег, ходьба на дальние расстояния, ежедневная зарядка, дыхательные упражнения (особенно на свежем воздухе, в лесу, парке), плаванье, походы в сауну.

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