В Казахстане началась массовая вакцинация против кори

С начала года в столице зарегистрировали 93 случая заболевания корью в 52 детских садах, 41 - в 33 школах, 20 - в трех вузах

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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Астане зарегистрировали 93 случая заболевания корью в 52 детских садах, 41 - в 33 школах, 20 - в трех вузах, - С начала года в Астане зарегистрировали 93 случая заболевания корью в 52 детских садах, 41 - в 33 школах, 20 - в трех вузах, сообщает пресс-служба акимата столицы.





Надо отметить, что из 93 случаев кори 88, или 95% заболевших детей, посещающих ДДУ, не имели прививки", - сообщила главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.





В 33 школах города корью заболел 41 ученик. Среди заболевших школьников 88%, или 36 случаев, также не имели прививки.





По информации Сархат Бейсеновой, рост количества отказов от профилактических прививок, необоснованные медицинские отводы и низкий охват иммунизацией привел к накоплению неиммунной прослойки населения к вакциноуправляемым инфекциям, что в свою очередь дало рост и распространение этой инфекции.





В связи со сложившейся ситуацией и для прекращения дальнейшего распространения инфекции постановлением главного государственного санврача Казахстана с 6 ноября планируется начать проведение дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита (ДМИ против кори) детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней.





С 5 декабря начнется иммунизация детей в возрасте от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней.





Ранее первый заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев объяснил рост заболеваемости корью в Казахстане.



