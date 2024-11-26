25.11.2024, 11:40 3521
В Казахстане начали применять инновационный тест диагностики синдрома Дауна
Для проведения исследования требуется лишь образец крови матери
Фото: pixabay.com
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Павлодар. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больница медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан начала применять инновационный тест, позволяющий диагностировать синдром Дауна с точностью 99% уже на десятой неделе беременности, сообщает пресс-служба центра.
Тест (...) основан на технологии анализа внеклеточной ДНК плода, циркулирующей в крови матери. Этот метод позволяет не только выявлять синдром Дауна, но и другие хромосомные аномалии, такие как трисомии 18 и 13, а также нарушения, связанные с половыми хромосомами. Отличительная черта теста - высокая чувствительность и специфичность, что минимизирует риск ложноположительных и ложноотрицательных результатов", - пояснили в центре.
Подчеркивается, что новый подход значительно снижает необходимость в инвазивных методах диагностики, таких как амниоцентез и биопсия хориона, которые сопряжены с риском для здоровья матери и плода.
Этот тест позволяет своевременно получить информацию о состоянии здоровья будущего ребенка. Точность диагностики на раннем сроке дает родителям и врачам необходимое время для подготовки и принятия решений, что особенно важно при выявлении сложных случаев", - отметила руководитель лаборатории персонализированной геномной диагностики БМЦ УДП РК Гульшара Жусупована на международной конференции, прошедшей в центре.
Эксперты подчеркивают, что внедрение такого тестирования в Казахстане открывает новые перспективы для развития пренатальной диагностики. Это не только улучшит возможности выявления генетических заболеваний, но и снизит количество тяжелых случаев, связанных с хромосомными аномалиями, что уменьшит нагрузку на систему здравоохранения и повысит качество медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2025 года будет внедрен новый вид обследования девушек-подростков.
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12.11.2024, 15:19 39316
Нехватку бесплатных лекарств для казахстанских пациентов объяснили в Минздраве
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ержан Нурлыбаев ответил на вопрос о нехватке бесплатных лекарственных препаратов в поликлиниках страны, передает корреспондент агентства.
В первую очередь эта проблема связана с издержками в планировании лекарственных препаратов. В отношении того, чтобы этого больше не повторялось, Минздрав проводит работу по персонифицированному учету и заявке на лекарственные препараты. То есть именно на тех пациентов, которые находятся на диспансерном учете, персонифицировано будут составляться заявки, и они будут получать эти препараты", - проинформировал вице-министр.
По его словам, информационные системы будут выстраиваться таким образом, что заявки будут формироваться с низовых форм, начиная с участковых врачей, пофамильно на отдельно взятого пациента, который находится на диспансерном учете.
Годовой объем будет формироваться с учетом того алгоритма, той схемы лечения, которая была прописана нашими врачами. В дальнейшем движение лекарственного препарата для этого пациента будет отслеживаться от момента завоза его на территорию Казахстана до момента его потребления и выдачи непосредственно пациенту", - отметил Ержан Нурлыбаев.
Он объяснил, что лекарства заканчиваются до конца года в том числе из-за прироста пациентов на диспансерном наблюдении, которые тоже должны обеспечиваться дополнительным объемом лекарств.
Нам необходимо какое-то время. Здесь бывают иногда такие перебои, но я вас уверяю, что система персонифицированного учета и заявки лекарственных препаратов позволят нам минимизировать такие ситуации и эти риски, с которыми сталкиваются наши пациенты, свести к нулю", - заверил спикер.
Ержан Нурлыбаев дополнил, что сейчас в стадии активной реализации так называемый социальный кошелек, то есть, когда выписка рецепта происходит в интерактивном режиме и выдача препаратов подтверждается так же персонифицировано для пациентов.
Уже полработы сделано. Я думаю, что в первом квартале следующего года анонсированная мной информационная система начнет работать", - заключил вице-министр.
Ранее премьер-министр РК заявил, что "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Он поручил до конца года завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год.
06.11.2024, 13:04 57716
Минздрав Казахстана сделает выводы о здоровье граждан только через три года после перевода времени
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве заявила, что увеличение количества жалоб казахстанцев на здоровье в связи с переводом времени в министерстве не зафиксировано, передает корреспондент агентства.
После решения о переводе времени Минздравом на базе Национального центра общественного здоровья создана мониторинговая группа, которая отслеживает показатели здоровья населения и обращения за медицинской помощью. Сегодня определенной положительной или отрицательной динамики в этом направлении мы не отмечаем. Вместе с тем мы готовим проект для того, чтобы на долгосрочной научной основе проводить мониторинг в ближайшие три года", - сказала министр.
По словам Альназаровой, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Других нареканий со стороны населения в Минздрав не поступало. Чтобы аргументированно говорить, нам нужно зафиксировать определенное увеличение или всплеск обращений. Сегодня этого не наблюдается", - уточнила Акмарал Альназарова.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались зарубежные эксперты. Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель также рассказал о тяжелых последствиях для казахстанцев. Он подчеркнул, что сильнейший стресс из-за смены часового пояса переживают дети и пожилые, они более чувствительны к таким изменениям. Вследствие сбоя циркадных ритмов, хронобиологии, времени выработки гормонов развиваются хронические заболевания, потому что все взаимосвязано. Нарушается гомеостаз - постоянство внутренней среды организма человека.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Также в Казахстане появилась новая петиция за возврат прежнего часового пояса и возможность перевода часов на летнее время, ее подписали более 72 тысяч жителей Восточно-Казахстанской области.
Между тем зампремьера Серик Жумангарин заявил, что правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени. Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.
У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил чиновник.
06.11.2024, 12:25 58336
В Казахстане с 2025 года будет внедрен новый вид обследования девушек-подростков
Фото: pexels.com
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2025 года будет внедрен скрининг девушек-подростков в возрасте от 16 до 17 лет на носительство спинально-мышечной атрофии, заявила в ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.
Ежегодно порядка 4,5 млн детей охватываются профилактическими осмотрами. В целях раннего вмешательства и профилактики инвалидизации детей при организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения", - проинформировала министр.
Также, по ее словам, с 2022 года в стране функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии.
Впервые внедрены и успешно проведены 11 внутриутробных операций плода с диагностированными патологиями. Для улучшения доступности раннего выявления генетических заболеваний и врожденных пороков развития с 1 марта текущего года в 10 регионах открыты "клиники одного дня". Обследовано более 23 тысяч женщин, у 201 предотвращено рождение ребенка с патологией, несовместимой с жизнью", - добавила Акмарал Альназарова.
Ранее в Казахстане стартовала общенациональная вакцинация девочек от вируса папилломы человека, основного вызывающего фактора рака шейки матки.
18.10.2024, 12:50 99931
Введение Face ID в поликлиниках: в Минздраве заявили о снижении количества приписок
Фото: pixabay.com
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан заявили, что внедренные в поликлиниках в пилотном режиме цифровые механизмы по идентификации пациентов позволили снизить возможность приписок медицинских услуг.
До конца этого года пилотный проект покажет результаты в Астане, а с 1 января планируется масштабировать поэтапно на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который позволит снизить приписки. Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, механизм подтверждения посещения специалиста на сегодня реализован на 37 медицинских объектах столицы с привлечением более 600 специалистов.
При этом из 49 265 пациентов, побывавших на приеме у врача в поликлиниках, 85% прошли идентификацию с помощью механизмов Face ID и сервис "Цифровой документ". Как и ожидалось ранее, с момента внедрения системы идентификации пациентов, общее количество оказанных медицинских услуг, предварительно, снизилось на 24,5%, особенно входящих в топ-20. Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта", - добавили в Минздраве.
Напомним, более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге выявил ФСМС.
11.10.2024, 20:50 116941
В Казахстане более 1600 подростков родили в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 октября, за круглым столом в СЦК эксперты обсудили меры для улучшения здоровья подростков и женщин фертильного возраста.
С целью укрепления и сохранения репродуктивного здоровья подростков, развития детской гинекологии обучены 43 детских гинеколога, на базе клинико-диагностических отделений перинатальных центров мы развернули кабинеты для консультации семей и девочек, подростков с гинекологической патологией и для жителей села. Для сохранения здоровья и обеспечения благоприятных условий подросткам и молодежи в стране функционируют 141 молодежный центр здоровья. Там оказывают конфиденциальные, анонимные услуги мультидисциплинарные группы специалистов: акушер-гинекологов, урологов, психологов, профилактическую помощь детям и молодежи по поводу сохранения и укрепления репродуктивного здоровья", - отметила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.
При этом по итогам девяти месяцев 2023 года прошло 2288 родов среди подростков до 18 лет и 385 абортов, в 2024 году - 1 651, абортов - 257. Как отметила руководитель управления охраны здоровья матерей Шакизат Халыкова, самая ранняя беременность в Казахстане - до 14 лет, в 2023 году было зарегистрировано девять таких беременностей. В 2024 году - шесть случаев известно из информационных систем.
Всего на учете по беременности сегодня по стране состоит около 270 тыс. беременных. Из них встали на учет в рекомендуемые ранние сроки до 10 недель 61%. 2 года назад их было меньше 40%.
Ранее уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева, подводя итоги изучения реализации норм закона и анализа системы защиты детей в Туркестанской области, рассказала о жутких случаях обращения с несовершеннолетними в регионе. Омбудсмен рассказала о суицидах и беременностях после изнасилования.
10.10.2024, 20:29 121926
Казахстанцы стали реже болеть ОРВИ
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 10 октября, во время брифинга в СЦК главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова проинформировала о текущей эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба Минздрава.
В сентябре в республике зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, в сравнении с сентябрем 2023 года отмечается снижение на 27%. За последнюю неделю в республике зарегистрировано 171 532 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение случаев ОРВИ на 9%. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Как отметила Сархат Бейсенова, помимо гриппа в Казахстане циркулируют и не гриппозные вирусы, на которые в сентябре исследовано 388 проб. В 137 пробах установлен положительный результат: риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС вирус и другие.
В предстоящий эпидемический сезон по данным ВОЗ будут актуальны три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2024/2025 эпидсезон.
В 2024 году на бюджетные средства закуплено 2 млн 207 тысяч доз вакцины "ГРИППОЛ +", производства Россия. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. На сегодня привито против гриппа 769 тысяч человек. За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения.
В свою очередь председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова заявила, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу на сегодняшний день стабильная. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1700 случаев коронавируса, летальных случаев нет.
Напомним, с 15 сентября началась вакцинация населения против гриппа. Получить вакцину на бесплатной основе могут медицинские работники, лица, относящиеся к группам риска, состоящие на диспансерном учете, контингент домов престарелых и детских домов.
10.10.2024, 08:44 124296
В Казахстане против ВПЧ вакцинировали более 22 тысяч девочек
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С середины сентября в Казахстане стартовала общенациональная вакцинация девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), основного вызывающего фактора рака шейки матки. Об этом сообщили в Минздраве РК.
По результатам ежедневного мониторинга вакцинации против ВПЧ на сегодняшний день по республике привито 22,2 тыс. детей, из них в возрасте 11 лет - 14 тыс. детей, 12-13 лет - 8,2 тыс. детей", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 17 сентября, в плановом порядке вакцинации подлежат девочки в возрасте 11 лет. Также будет проведена наверстывающая иммунизация для девочек от 12 до 13 лет включительно. Это важное мероприятие призвано снизить распространенность опасной инфекции в стране и уменьшить риск возникновения онкологических заболеваний.
В настоящее время в рамках иммунизации вакцинируются школьницы соответствующего возраста. Прививки проводятся в медицинских кабинетах школ и поликлиниках после получения информированного согласия родителей или законных представителей.
По данным Минздрава РК, рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов в Казахстане и второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно в стране регистрируется около 1900 новых случаев этого заболевания.
Научные исследования доказали, что основной причиной рака шейки матки является инфицирование ВПЧ. Вакцина против ВПЧ доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне.
Сегодня вакцина против ВПЧ используется в 135 странах мира. Распространенность ВПЧ среди женщин снизилась на 90% благодаря вакцинации в ряде стран.
04.10.2024, 20:04 139111
В ЗКО четырехлетняя девочка умерла в больнице спустя четыре дня после операции
Причина смерти будет известна через две недели
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Уральск. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 25 сентября четырехлетняя девочка поступила в ЛОР-отделение областной многопрофильной больницы. Ее мама жаловалась, что у дочки было затрудненное дыхание через нос, частые простудные заболевания, храп по ночам, частые ангины, ночное апноэ, сообщает портал "Мой город".
На следующий день маленькую пациентку прооперировали. Спустя четыре дня у ребенка началось обильное кровотечение и рвота с кровяными сгустками.
30 сентября в 00.35 девочка поступила в операционный блок с признаками продолжающегося кровотечения из ротовой полости. Ей произвели санацию ротовой полости и верхних дыхательных путей. В 00.40 у нее остановилось сердце. Ей провели реанимационные мероприятия, но безуспешно", - пояснили в управлении здравоохранения региона.
В облздраве отметили, что причина смерти будет известна через две недели, когда появятся результаты вскрытия.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?