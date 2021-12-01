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В Казахстане отмечена нехватка врачей

30.11.2021, 14:03 22168
В Казахстане отмечена нехватка врачей
Фото: РБК
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - По данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане на 1 ноября не хватает порядка 4 тыс. врачей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На 1 января 2021 года, согласно статистическим данным в системе здравоохранения с учетом всех ведомств, трудятся 262 200 медицинских работников, в том числе 76 443 врачей, 185 757 средних медицинских работников", - написал министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос. 

 
Как отметил министр, на 1 ноября 2021 года дефицит врачей составил 3947 штатных единиц.
 
Наибольший дефицит врачей отмечается в Костанайской (477 штатных единиц), Акмолинской (337 штатных единиц), Западно-Казахстанской (298 штатных единиц) и Северо-Казахстанской (294 штатных единицы) областях, городе Нур-Султане (283 штатных единиц), Мангистауской (276 штатных единиц), Алматинской (262 штатных единицы) и Восточно-Казахстанской (256 штатных единиц) областях.
 

В разрезе специальностей наибольший дефицит отмечается среди врачей общей практики (525 штатных единиц, из них на селе - 208 штатных единиц), анестезиологов-реаниматологов (334 штатных единицы, из них на селе - 39 штатных единиц), терапевтов (297 штатных единиц, из них на селе - 91 штатная единица), акушер-гинекологов (233 штатных единицы, из них на селе - 80 штатных единиц), педиатров (197 штатных единиц, из них на селе - 40 штатных единиц), инфекционистов (130 штатных единиц, из них на селе - 29 штатных единиц), кардиологов (110 штатных единиц, из них на селе - 30 штатных единиц), эпидемиологов (46 штатных единиц, из них на селе - 9 штатных единиц), пульмонологов (29 штатных единиц, из них на селе - 2 штатные единицы)".

 
По состоянию на 1 ноября по решению Комиссии по персональному распределению выпускников организаций образования и науки Министерства здравоохранения РК от 28 сентября 2021 года доезд молодых специалистов составил 95% (2996 из 3160, из них город - 2390 человек, село - 606 человек), сказано в тексте ответа на депутатский запрос.
 
Вместе с тем, согласно потребностям практического здравоохранения, размещен государственный образовательный заказ в 2021 году и составил 4725 мест, в том числе 2700 на бакалавриат, 1500 на резидентуру, 365 на магистратуру, 160 на докторантуру. За период январь - сентябрь 2021 года внешняя миграция составила 699 медицинских работников, а прибыло 227 медицинских работников (процент замещения 32). Показатель текучести медицинских кадров за рубеж (699 человек) превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 1,2 раза (показатель прошлого года - 561 человек).
 
Также на брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова сообщила, что новый Омикрон-штамм коронавируса может привести к новым вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. 
 
Спикер обратила внимание на то, что во всем мире эпидемиологическая ситуация ухудшается, вновь вводятся режимы строгого карантина. Имеются официальные данные ВОЗ о появлении в Южной Африке новой, более опасной мутации штамма дельта COVID-19 в Южной Африке - Омикрон. Он превышает вариант дельта по патогенности и контагиозности и способен обходить антитела в организме.
 

Поэтому необходимо увеличить охват вакцинацией населения, особенно пожилых, людей с хроническими заболеваниями, подростков, беременных женщин. Всем жителям Алматы необходимо предпринимать максимум усилий, чтобы не допустить появления и распространения Омикрон-штамма в стране, избегать мест массового скопления людей, особенно в выходные и праздничные дни", - призвала Асель Калыкова.

 
Сегодняшнего показателя в 56,5% недостаточно, отметила она.
 

Сегодня мы достигли 56,5%-ного уровня коллективного иммунитета, который состоит из 48,4% вакцинированных и 8,1% переболевших. При этом удельный вес заболевших после вакцинации с начала прививочной кампании составил всего 0,3% - 3151 человек. И предотвратить новые серьезные подъемы заболеваемости можно с помощью вакцинации, в том числе повторной для тех, кто уже был привит 9 месяцев или полгода назад", - заявила Калыкова.

 

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В Акмолинской области продолжается строительство объектов здравоохранения

26.11.2021, 17:19 82162
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - В Акмолинской области в сфере здравоохранения основными приоритетами остаются недопущение роста заболеваемости COVID-19, другими заболеваниями и смертности от них, а также снижение детской и материнской смертности. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам спикера, большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. Благодаря поддержке правительства удалось значительно улучшить материально-техническую базу объектов здравоохранения - уровень оснащения на сегодня достиг 75%. 
 
В этом году для укрепления материально-технической базы приобретено 150 единиц оборудования для медицинских учреждений, сообщает управление внутренней политики. 
 

В целях улучшения качества оказываемых медуслуг и раннего выявления заболеваемости в Кокшетау введена онкополиклиника на 150 посещений. До конца этого года для косшынцев откроет двери поликлиника на 100 посещений. Продолжается строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и Центра ПМСП в селе Кoянды Целиноградского района", - проинформировал аким области.

 
Масштабным проектом является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в областном центре, открытие которого позволит оказывать медицинскую помощь населению в одном месте, расширить спектр высокотехнологических услуг и значительно сократить расходы на внедрение современных технологий.
 
Руководитель региона также добавил, что за счет частных средств проведен ремонт здания поликлиники в Степногорске и завершается строительство реабилитационного центра в Кокшетау на 250 посещений в смену.
 
Несмотря на пандемию, в системе здравоохранения области параллельно внедрялись новые алгоритмы госпитализации, усилена работа поликлиник, не прекращалась плановая госпитализация, скрининги и другие профилактические мероприятия.
 
 

В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции

17.11.2021, 17:54 164026
В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: shliah.by
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане за сентябрь 2021 года выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - сентябре 2021 года зарегистрировано 2689 носителей ВИЧ-инфекции, что на 10% больше показателя 2020 года. 
 
Кроме того, по данным статведомства, в сентябре 2021 года зарегистрировано 492 случая заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 1,2% меньше, чем в сентябре прошлого года. В январе - сентябре 2021 года было выявлено 4439 случаев заболевания (рост на 6,8%). 

 

В Акмолинской области появятся новые объекты здравоохранения

16.11.2021, 16:06 169966
В Акмолинской области появятся новые объекты здравоохранения
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 16 НОЯБРЯ - Новые объекты здравоохранения появятся в Акмолинской области. Об этом сообщили в управлении внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За годы Независимости система здравоохранения региона получила динамичное развитие. Большое внимание уделено модернизации сферы. За последние 5 лет в области построено 10 новых объектов. В этом году планируется ввод новой поликлиники в селе Косшы на 100 посещений, врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района", - сообщает УВП.

 
В рамках государственно-частного партнерства запланировано строительство Многопрофильной областной больницы на 630 коек. Для этого в областном центре выделен земельный участок площадью 17 гектаров с наличием всех необходимых инженерных и коммуникационных сетей и утвержден план детальной планировки.
 
По информации областного управления здравоохранения, частным партнером начато строительство реабилитационного центра в Кокшетау, семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Бестобе и реконструкция перехода между зданиями взрослого и детского отделения городской поликлиники №1 в Кокшетау.
 
Завершена реконструкция и модернизация Степногорской городской поликлиники. Также проведен капитальный и текущий ремонт 76 объектов здравоохранения, еще 6 объектах капитальный ремонт продолжается. В целом, оснащенность медицинских организаций увеличилась до 75%. 
 

Для улучшения материально-технической базы медицинских организаций области за счёт средств местного бюджета за последние пять лет приобретено 2885 единиц медицинского оборудования, в том числе 156 в этом году, среди них компьютерный томограф, рентген аппараты и другое оборудование", - добавили в областном ведомстве.

 
На сегодня в регионе функционируют 562 объекта здравоохранения: 23 организаций, оказывающих стационарную помощь и 531, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, из них: 377 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 100 врачебных амбулатории, 6 поликлиник, 1 Центр ПМСП и другие организации.

 

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