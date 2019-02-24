Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют привить от краснухи 2 млн человек в возрасте 20-30 лет, передает Kazakhstan Today.

Планируется проведение дополнительной массовой иммунизации против кори и краснухи лиц от 20 до 30 лет (2 млн человек). В настоящее время прорабатывается вопрос приобретения дополнительного объема вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) - 478 тыс. доз для вакцинации: детей с 9 месяцев с последующей вакцинацией календарные сроки (12 месяцев) вакциной ККП; лиц до 30 лет, ранее непривитых лиц и без данных о привитости; медицинских работников до 40 лет", - сообщили в пресс-службе Комитета охраны общественного здоровья.

По данным ведомства, в Казахстане за 2018 год зарегистрировано 576 подтвержденных случаев кори. При этом с ноября 2018 года регистрируется осложнение эпидемиологической ситуации: за этот период зарегистрировано 2816 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 2075 случаев (73,6%).

Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют 64,9% (1829 случаев). Из них не привиты по причине недостижения прививочного возраста (младше 1 года) - 1018 (55,6%), медицинских отводов - 587 (32%), отказов - 224 (12,2%)", - уточнили в КООЗ.

В пресс-службе также отметили, что рост заболеваемости кори отмечается во всех регионах республики, особенно в пяти: Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Туркестанской областях, а в Астане заболеваемость приняла локальный вспышечный характер.

В регионах организована работа территориальных штабов по кори. В очагах инфекции проводятся противоэпидемические мероприятия, проводится медицинское наблюдение за контактными, по эпидемиологическим показаниям привито против кори 6,5 тыс. человек.

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