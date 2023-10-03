В Казахстане инвестиции в сферу здравоохранения в прошлом году составили порядка $540 млн

За последние 7 лет объем фармацевтического рынка увеличился в 2,9 раза

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы дальнейшего развития сферы здравоохранения Казахстана обсуждены на очередном заседании совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





Участники заседания детально обсудили вопросы внедрения современных медицинских технологий, модернизации инфраструктуры здравоохранения, подготовки квалифицированных специалистов, повышения доступа населения к инновационным медикаментам, оказания медуслуг жителям отдаленных населенных пунктов и ряд других вопросов.





Премьер-министр подчеркнул, что в последние годы в Казахстане проводится масштабная реформа здравоохранения. В частности, создана единая национальная система здравоохранения, введено обязательное медстрахование, развивается телемедицина, улучшен процесс закупа оборудования и лекарств, значительно увеличена зарплата врачей.





В целом правительством проводится работа по созданию устойчивой модели развития данной сферы с доведением уровня ее финансирования до 5% ВВП к 2027 году. В этой связи мы заинтересованы в привлечении инвестиций и передовых технологий", - сказал Алихан Смаилов.





Он добавил, что принимаемые правительством меры положительно влияют на инвестиционную привлекательность отрасли. По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения выросли почти на 30%, составив порядка $540 млн. При этом за последние 7 лет объем фармацевтического рынка увеличился в 2,9 раза.





По его словам, комплексные меры принимаются и в части улучшения медицинской инфраструктуры. Например, по поручению президента РК планируется строительство 20 современных многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций. Кроме того, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" будут введены в эксплуатацию 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизированы 32 многопрофильные районные больницы.





Премьер-министр отметил, что правительство активно сотрудничает с крупными представителями мировой фарминдустрии, предоставляя пакеты мер государственной поддержки.





С Pfizer планируется заключение соглашения об инвестициях по локализации производства препаратов. С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в $32 млн", - сообщила пресс-служба правительства.





Вместе с тем в рамках визита президента РК в США подписано рамочное соглашение с GE Healthcare по локализации производства медтехники на сумму $60 млн. Параллельно прорабатывается ряд проектов с компанией Roсhe на сумму $2,5 млн. На различных стадиях реализации находятся проекты контрактного производства с инвесторами из Южной Кореи, Турции, Египта и Израиля.





Таким образом, на фоне растущего спроса на лекарственные препараты сфера здравоохранения, в том числе фармацевтическая промышленность, обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития", - подчеркнул Алихан Смаилов.





По итогам премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать озвученные в ходе заседания предложения и рекомендации.



