В Казахстане построят еще один фармацевтический завод

Фото: ГКБ №7

АЛМАТЫ. 3 МАЯ - В городской клинической больнице № 7 города Алматы 26-27 апреля этого года выполнены 4 оперативных вмешательства по лапароскопической бариатрии в рамках обязательного социального медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С внедрением обязательного социального медицинского страхования казахстанцам стала доступна дорогостоящая операция, направленная на лечение ожирения", - отметили в пресс-службе больницы.

Одной из прооперированных пациенток 40 лет, с весом 103 кг она страдала ожирением. Ей успешно провели лапароскопическое мини-гастрошунтирование. После пробуждения в тот же день пациентка была переведена в отделение хирургии № 2. Состояние удовлетворительное, передвигается самостоятельно.

Оперативные вмешательства по лапароскопической бариатрии - современный хирургический способ коррекции избыточного веса и сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. С 2019 года операции, которые помогают снизить вес, успешно проводятся в нашей клинике. Это совместные операции заведующего отделением хирургии городской клинической больницы № 7 Мусы Сахипова и известного казахстанского хирурга Орала Оспанова с применением данных технологий", - сообщила пресс-служба ГКБ № 7.

По словам Мусы Сахипова, операция подбирается индивидуально в зависимости от возраста, обмена веществ и ряда сопутствующих заболеваний. В зависимости от сроков в послеоперационный период пациенты теряют от 15 до 80 килограммов избыточного веса.

Согласно последним наблюдениям специалистов после этой операции уменьшается количество возможных осложнений (несостоятельность анастомоза, язва анастомоза, кишечная непроходимость), продолжительность операции, срок госпитализации. Все операции выполняются на современном оборудовании, что позволяет пациентам быстро восстановиться.

Стоимость таких операций составляет 600 тысяч тенге, они проводятся в плановом порядке и по показаниям в рамках ОСМС. Одноразовые расходные материалы для операции приобретаются пациентом по его выбору.

Как отмечают врачи, избыточный вес провоцирует развитие таких заболеваний, как атеросклероз, гипертония, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, желудочно-кишечные патологии, артриты, нарушения репродуктивной функции и многие другие болезни. В тяжелых случаях, когда безоперационное лечение не помогает, медики прибегают к хирургическим вмешательствам.

На сегодня излишняя масса тела признана эпидемией мирового масштаба. По данным НЦОЗ РК, свыше 20% населения Казахстана страдают ожирением.