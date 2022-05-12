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В Казахстане построят еще один фармацевтический завод

11.05.2022, 14:11 2486
В Казахстане построят еще один фармацевтический завод
Фото: telegram/DenMinPR
АНКАРА. 11 МАЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику обсудила с главой фармацевтической компании Nobel Ilac Хасаном Улусой вопросы совместной реализации проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны подписали соглашение о строительстве в Казахстане фармацевтического завода, сообщает Минздрав
 
Это уже второе совместное фармпредприятие, которое планируют построить в Казахстане. Первое - АО "Нобел АФФ" было создано 20 лет назад.
 

Компания Nobel Ilac дополнительно вложила 55 млн долларов в модернизацию и расширение действующего производства, а также строительство второго фармацевтического завода в Алматы, на котором будет налажено производство препаратов в форме саше и высокотехнологичных биосимиляров", - отметили в ведомстве. 

 
В настоящее время осуществляется разработка ПСД и ТЭО проекта, которые планируется завершить до конца первого полугодия 2022 года и приступить к поэтапной реализации проекта с полным завершением в декабре 2025 года.
 

Данное предприятие будет способствовать развитию отечественного производства оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, повышению экспортного потенциала отечественной фармацевтической продукции, а также повышению научного и кадрового потенциала", - подчеркнула Гиният.

 

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Казахстанские ученые разработали биоматериал для восстановления костей

11.05.2022, 09:03 3621
Казахстанские ученые разработали биоматериал для восстановления костей
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Казахстанские ученые разработали доступный биоматериал-гидроксиапатит для восстановления костей, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что костнозаменяющий материал, который разработали ученые Института проблем горения МОН в 3 раза дешевле зарубежных аналогов. Отечественные компании уже приобрели первую партию товара. 
 

Гидроксиапатит из биологического сырья получают с помощью термической обработки, обжига, проведения специальных химических реакций и посттермического обжига. Наша модификация заключается в улучшении всей методики получения где-то за счет увеличения времени, где-то за счет подбора более высокого температурного режима и т.д. В результате мы получили высококачественный материал с улучшенной кристаллической структурой и с высоким содержанием чистоты самого продукта (95%). ГАП такого высокого качества зарубежные компании продают примерно по 32 тысячи тенге за 1 грамм. Наш же материал стоит 10 тысяч тенге за 1 грамм", - рассказывает ученый Института проблем горения МОН РК Зулхаир Мансуров.

 
Сейчас доктор химических наук, профессор Мансуров вместе с доктором медицинских наук, профессором кафедры стоматологии КазМУНО МЗСР РК М.А. Темирбаевым продолжают работу над практическим применением полученного минерала. Отечественный гидроксиапатит будут использовать при восстановлении костных дефектов, при ранениях с повреждением костей, при переломах, в пластической хирургии - при пластике лицевых костей и имплантации зубов.
 

Стоит отметить, что имплантаты, покрытые гидроксиапатитом, не вызывают реакции отторжения и обладают способностью активно связываться со здоровой костной тканью, ускоряя процесс регенерации и реабилитации. Наш отечественный высококачественный гидроксиапатит может спокойно заменить импортные материалы", - отмечает Зулхаир Мансуров.

 
По результатам проведенных исследований опубликованы научные труды в индексируемых базах КОКСОН МОН РК и Scopus, что свидетельствует о достоверности и актуальности исследовательской работы.
 
В ведомстве отметили, что научная работа проведена в рамках грантового финансирования МОН РК.
 

В ВОЗ заявили о возможной вспышке детского гепатита в 20 странах

09.05.2022, 10:50 6601
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Врачи из Европейского союза и Соединенных Штатов выявили случаи тяжелого поражения печени у детей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о 228 случаях заражения в 20 странах и гибели одного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что примерно 50 случаев инфицирования на данный момент находятся в стадии расследования, пишет газета "Известия".
 

Заболевание непродолжительное и протекает не тяжело, если только у детей не ослаблен иммунитет. Поэтому, если причина этих случаев действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит", - сказал вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при университете Монаш в Малайзии доктор Винод Баласубраманиама.

 
Первые случаи инфицирования детей были зафиксированы в Великобритании. К концу апреля в стране было 145 заболевших. Чаще всего вирусом заражаются дети до 16 лет.
 
Среди симптомов нового заболевания боли в животе, диарея и тошнота, иногда повышение температуры тела. Болезнь напоминает гастроэнтерит. При медицинских исследованиях ученые выявили аденовирус F41, который вызывает гепатит.
 
Эксперты считают, что среди причин поражения печени могут быть последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Ковид мог негативно повлиять на иммунную систему детей и "наложился" на другой вирус. Либо болезнь мог спровоцировать мутировавший аденовирус.
 
В конце апреля сообщалось, что гепатит неизвестной этиологии был обнаружен у детей в США. По крайней мере, четырем заболевшим детям в Штатах потребовалась пересадка печени. Также гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. 
 
Причины и условия возникновения болезни на данный момент активно расследуются.
 

В Алматы успешно проведены 4 операции от ожирения в рамках ОСМС

03.05.2022, 18:54 13016
В Алматы успешно проведены 4 операции от ожирения в рамках ОСМС
Фото: ГКБ №7
АЛМАТЫ. 3 МАЯ - В городской клинической больнице № 7 города Алматы 26-27 апреля этого года выполнены 4 оперативных вмешательства по лапароскопической бариатрии в рамках обязательного социального медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С внедрением обязательного социального медицинского страхования казахстанцам стала доступна дорогостоящая операция, направленная на лечение ожирения", - отметили в пресс-службе больницы.

 
Одной из прооперированных пациенток 40 лет, с весом 103 кг она страдала ожирением. Ей успешно провели лапароскопическое мини-гастрошунтирование. После пробуждения в тот же день пациентка была переведена в отделение хирургии № 2. Состояние удовлетворительное, передвигается самостоятельно.
 

Оперативные вмешательства по лапароскопической бариатрии - современный хирургический способ коррекции избыточного веса и сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. С 2019 года операции, которые помогают снизить вес, успешно проводятся в нашей клинике. Это совместные операции заведующего отделением хирургии городской клинической больницы № 7 Мусы Сахипова и известного казахстанского хирурга Орала Оспанова с применением данных технологий", - сообщила пресс-служба ГКБ № 7.

 
По словам Мусы Сахипова, операция подбирается индивидуально в зависимости от возраста, обмена веществ и ряда сопутствующих заболеваний. В зависимости от сроков в послеоперационный период пациенты теряют от 15 до 80 килограммов избыточного веса.
 
Согласно последним наблюдениям специалистов после этой операции уменьшается количество возможных осложнений (несостоятельность анастомоза, язва анастомоза, кишечная непроходимость), продолжительность операции, срок госпитализации. Все операции выполняются на современном оборудовании, что позволяет пациентам быстро восстановиться.
 
Стоимость таких операций составляет 600 тысяч тенге, они проводятся в плановом порядке и по показаниям в рамках ОСМС. Одноразовые расходные материалы для операции приобретаются пациентом по его выбору.
 
Как отмечают врачи, избыточный вес провоцирует развитие таких заболеваний, как атеросклероз, гипертония, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, желудочно-кишечные патологии, артриты, нарушения репродуктивной функции и многие другие болезни. В тяжелых случаях, когда безоперационное лечение не помогает, медики прибегают к хирургическим вмешательствам.
 
На сегодня излишняя масса тела признана эпидемией мирового масштаба. По данным НЦОЗ РК, свыше 20% населения Казахстана страдают ожирением.
 

В Казахстане расширили перечень лекарств, подлежащих маркировке

29.04.2022, 13:25 19216
В Казахстане расширили перечень лекарств, подлежащих маркировке

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Правительство РК внесло изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Маркировке с 1 июля 2022 года подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.

В список вошли:

сыворотки иммунные и прочие фракции крови;
иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
лекарственные средства.

Напомним, с 1 апреля маркировке также подлежат сигареты и все табачные изделия, а с 1 ноября 2022 года - обувь.

Постановление о маркировке лекарств вводится в действие с 8 мая 2022 года.

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Просьбой Минздрава о выделении дополнительного финансирования заинтересовались депутаты

20.04.2022, 14:33 32011
Просьбой Минздрава о выделении дополнительного финансирования заинтересовались депутаты
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Мажилисмены подняли вопрос о расходовании бюджетных средств Министерством здравоохранения РК. Депутат Лариса Павловец поинтересовалась, почему Минздрав просит выделить 6,7 млрд тенге на закуп вакцин, когда на эти же цели из гарантированного трансферта Нацфонда выделяются 20,6 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При формировании республиканского бюджета на 2022 год мною поднимался вопрос о целесообразности сокращения расходов на закуп вакцин в сумме 6,7 млрд тенге. Был получен ответ, что средств на закуп вакцин достаточно. А 6,7 млрд тенге это просто лишнее. Вот прошло три месяца, и мы видим обратную картину. Вы снова просите дополнительно на закуп вакцин", - сказала депутат мажилиса парламента. 

 
По словам Павловец, кроме этих средств дополнительно выделяются 20,6 млрд тенге из гарантированного трансферта Нацфонда на закуп 4 млн доз вакцины Pfizer. 
 

Получается, что сначала вы сокращаете расходы на 6,7 млрд, а сегодня приходите на уточнение и просите уже 27 млрд тенге. Поясните, с чем связано такое финансирование? Мы готовимся к новой волне пандемии?" - поинтересовалась Лариса Павловец.

 
Разъяснения по поводу закупа дала глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният.
 

В прошлом году при формировании бюджета, действительно, на сумму 6,7 млрд тенге были не поддержаны расходы. Данные суммы были тогда направлены на закуп вакцины против вируса папилломы человека для девочек-детей, против ВПЧ вакцинацию. Тогда это было связано с ковидом и в целом с социальной напряженностью в обществе по поводу проведения вакцинации (...) сегодня мы действительно запрашиваем 6,7 млрд тенге. Суммы совпадают, но они не взаимосвязаны друг с другом, из этих сумм 3,4 млрд тенге - это на увеличение стоимости пентавакцины. Вы знаете, что для детей - это вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции", - сообщила Гиният.

 
По ее словам, стоимость этих вакцин повысилась, в этом году должны обеспечить вакцинацию более 700 тысячам детей. Остальные 2,4 млрд тенге нужны на курсовую разницу на закуп всех вакцин в рамках национального календаря.
 

Что касается вакцины Pfizer. Это не новый закуп. В прошлом году, закупая вакцины Pfizer, мы брали средства из "СК-Фармации". По договору мы должны были осенью стопроцентно оплатить всю сумму вакцин, и "СК-Фармация" погасила данную сумму. На сегодняшний день необходимо погасить долг перед "СК-Фармацией". Эта задолженность если своевременно в мае не погасится, то единый дистрибьютор не сможет свои договорные отношения с поставщиками по лекарственным препаратам обеспечить. Поэтому просим поддержать", - заключила министр.

 
Также, по словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, договор с Pfizer был заключен после поручения президента в конце 2021 года.
 

Соответствующих денег в бюджете не было предусмотрено, также у нас в резерве денег не оставалось, поскольку мы в течение года более 100 млрд тенге потратили на ковидные мероприятия, поэтому, когда решение принималось, "СК-Фармация" напрямую заключила договор с Pfizer и закупила вовремя эти вакцины. И мы обещали, что в этом году при уточнении данные средства будем предусматривать", - пояснил министр финансов.

 

Самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд медстрахования на год вперед

18.04.2022, 13:48 35596
Самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд медстрахования на год вперед
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Дополнения в Закон Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" разработало Министерство здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд ОСМС:
 
  1. на двенадцать месяцев, предстоящих дате уплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете;
  2. за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете. 

В Минздраве отметили, что нововведение предлагается для увеличения доступности медицинской помощи в системе ОСМС. 
 

По действующей норме плательщикам для получения права на медицинскую помощь в системе ОСМС необходимо погасить долги за предыдущие 12 месяцев и в дальнейшем производить уплату взносов ежемесячно за каждый месяц", - говорится в документе. 

 
В министерстве подчеркнули, что на сегодня 3,3 млн казахстанцев, или 17,4% населения страны, в том числе 1,5 млн сельского населения, не имеют доступа к медицинской помощи в системе ОСМС. Это люди, которые не имеют подтвержденного постоянного дохода, а также социального статуса безработных. В случае заболевания такие лица вынуждены обращаться за платной медицинской помощью. 
 

Альтернативный механизм более привлекательный для самостоятельных плательщиков взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед. При этом право на медицинскую помощь в системе ОСМС для самостоятельных плательщиков предоставляется с даты уплаты таких взносов", - отметили в Минздраве.

 
Также предусмотрены меры для плательщиков единого совокупного платежа. Они могут уплатить взносы в Фонд ОСМС за предстоящие три месяца, при этом медпомощь им доступна при истечении этих трех месяцев.
 

Ожидается, что этим механизмом воспользуется порядка 30% незастрахованного населения, соответственно, им будет доступна медицинская помощь", - подчеркнули в Минздраве. 

 
Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 мая.
 

В Казахстане усилят оснащение Центра медицины катастроф

27.03.2022, 16:19 64606
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА – В Казахстане прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В настоящее время прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, в том числе созданию четырех трассовых медико-спасательных пунктов, двух мобильных полевых госпиталей, выделению финансовых средств для обновления автомобильного парка", - проинформировал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

 
Он также сообщил, что будут пересмотрены порядок, виды и объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения.
 

В соответствии с законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий государственный орган по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера вправе использовать материальные ценности государственного материального резерва", - добавил Алихан Смаилов.

 

Минздрав намерен временно запретить вывозить лекарства из Казахстана

24.03.2022, 13:34 69551
Минздрав намерен временно запретить вывозить лекарства из Казахстана
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан подготовил проект приказа по вопросам вывоза лекарственных средств из страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ввести сроком на 6 месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также оборудования, материалов и комплектующих для их производства, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в документе. 

 
Из запрета исключаются: 
 
  • товары, перемещаемые транзитными перевозками, начинающимися и заканчивающимися за пределами Республики Казахстан;
 
  • медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов для личного пользования, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с назначением, выданным медицинским работником;
 
  • товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам;
 
  • товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий;
 
  • лекарственные средства и медицинские изделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;
 
  • выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;
 
  • образцы лекарственных средств и медицинских изделий, поступающих для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований и (или) испытаний;
 
  • радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;
 
  • образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации;
 
  • лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственного для него;
 
  • лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
 
  • лекарственные средства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
 
  • лекарственные средства и медицинские изделия, произведенные товаропроизводителями Республики Казахстан, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы "СТ-1", в отношении которых введен запрет.
 
Ознакомиться с приказом и принять участие в публичном обсуждении можно здесь
 

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