В Казахстане против ВПЧ вакцинировали более 22 тысяч девочек

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С середины сентября в Казахстане стартовала общенациональная вакцинация девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), основного вызывающего фактора рака шейки матки. Об этом сообщили в Минздраве РК.





По результатам ежедневного мониторинга вакцинации против ВПЧ, на сегодняшний день, по республике привито 22,2 тыс. детей, из них в возрасте 11 лет - 14 тыс. детей, 12-13 лет - 8,2 тыс. детей", - говорится в сообщении.





Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 17 сентября, в плановом порядке вакцинации подлежат девочки в возрасте 11 лет. Также будет проведена наверстывающая иммунизация для девочек от 12 до 13 лет включительно. Это важное мероприятие призвано снизить распространенность опасной инфекции в стране и уменьшить риск возникновения онкологических заболеваний.





В настоящее время в рамках иммунизации вакцинируются школьницы соответствующего возраста. Прививки проводятся в медицинских кабинетах школ и поликлиниках, после получения информированного согласия родителей или законных представителей.





По данным Минздрава РК, рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов в Казахстане и второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно в стране регистрируется около 1900 новых случаев этого заболевания.





Научные исследования доказали, что основной причиной рака шейки матки является инфицирование ВПЧ. Вакцина против ВПЧ доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне.





Сегодня вакцина против ВПЧ используется в 135 странах мира. Распространенность ВПЧ среди женщин снизилась на 90% благодаря вакцинации в ряде стран.