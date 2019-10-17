Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане реализуется Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, сообщил в ходе Всемирного саммита лидеров в онкологии в Нур-Султане заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев, передает Kazakhstan Today.





Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников саммита. Приветственное слово Елбасы зачитал заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев.

Самым ценным достоянием человека во все времена было здоровье. Вместе с тем ухудшение состояния окружающей среды, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание привели к увеличению бремени хронических болезней, в том числе онкологических заболеваний. Казахстан активно реагирует на эти глобальные тенденции", - говорится в тексте обращения.

Первый Президент страны отметил, что в 2018 году по его поручению был утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2022 года. В текущем году начато строительство Национального онкологического центра, в котором планируется внедрение самых передовых технологии диагностики и лечения рака.

"Однако онкологические заболевания намного легче поддаются лечению, если их рано выявлять. Ключевым звеном данного процесса является первичная медико-санитарная помощь, и ровно год назад 194 страны мира единогласно приняли Астанинскую декларацию ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи. Астанинская декларация призвала лидеров мирового сообщества усилить роль ПМСП для достижения всеобщего охвата медицинскими услугами и сохранения здоровья людей. Сильная первичная медико-санитарная помощь обеспечит качественную профилактику, раннее выявление и эффективное лечение большинства болезней, включая рак", - отмечается в приветственном слове.

Для нашей страны здоровье населения является ключевой основой устойчивого развития и роста благосостояния. Выражаю всем благодарность за активное участие в саммите, желаю успехов и плодотворной работы!", - заключил Елбасы.

В свою очередь Бердибек Сапарбаев отметил, что по поручению руководства страны правительством принимаются меры по снижению онкозаболеваемости.

Нами принимаются максимальные меры для того, чтобы снизить смертность от онкозаболеваний. Только в прошлом году этот показатель снижен на 5%. Одной из эффективных мер являются диагностика и ранее выявление. Этот показатель за последнее время увеличился на 26%", - подчеркнул Б. Сапарбаев.

Вице-премьер отметил, что данными вопросами в Казахстане занимаются специальный научно-исследовательский институт, Центр онкологии и 16 онкологических диспансеров, расположенные в регионах нашей республики.

Нами реализуется Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, основной задачей которого является проведение в первую очередь профилактики, диагностики, внедрения интегрированной модели оказания онкологической помощи, подготовка и переподготовка кадров. Для реализации этого плана бюджетом нашей страны предусмотрено 35 млрд тенге", - добавил он.

Другим важным пунктом Комплексного плана является развитие международного сотрудничества. На сегодняшний день Казахстан в области здравоохранения, связанной с онкозаболеваниями, имеет связи со многими странами Америки, Европы и Азии.

Считаем, что борьба с онкозаболеваниями должна вестись не только в отдельно взятой стране или континенте, это международная проблема. Если все страны мира будут работать сообща, то снизится риск заболевания онкологией. Тогда мы сможем добиться эффективного результата. Здесь нужна поддержка не только со стороны государства, и со стороны спонсоров, у которых есть финансовые возможности для того, чтобы оказать помощь и поддержку онкобольным", - резюмировал вице-премьер.

В работе Всемирного саммита лидеров в онкологии (WCLS) принимают участие более 350 делегатов более чем из 70 стран мира. Мероприятие собрало министров здравоохранения, первых леди, лидеров городов и промышленности, старших руководителей и других влиятельных участников сообщества по вопросам рака, здравоохранения и развития, чтобы обсудить достигнутый прогресс и основные проблемы, с которыми сталкиваются страны при включении рака в свои планы UHC (United Health Сare – всеобщий охват здравоохранением), сообщается на официальном портале премьер-министра.

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