В Казахстане родители могут прикрепить ребенка к поликлинике онлайн

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Услуга прикрепления детей к поликлиникам реализована на портале электронного правительства и в Telegram-боте egov.kz, передает Kazakhstan Today.





"Для получения услуги через портал достаточно быть зарегистрированным на egov.kz и иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП). Также важно знать, что онлайн-услуга не может быть оказана детям, родившимся до 2007 года", - отмечают разработчики услуги - АО "Национальные информационные технологии".





Сначала пользователю портала нужно выбрать "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в разделе "Здравоохранение" и в появившемся электронном поле кликнуть на опцию получения услуги на ребенка. Система предложит ввести ИИН ребенка и направит запрос в информационную систему ЗАГС для проверки родственной связи. После этого вы сможете выбрать в онлайн-заявке необходимые данные (регион, медицинскую организацию, причину прикрепления, участкового врача и другое). После отправки запроса, как и в случае с прикреплением взрослых, результат будет доступен в Личном кабинете заявителя на портале. Срок оказания услуги - один рабочий день.





Для получения услуги через Telegram Bot необходимо перейти по ссылке https://t.me/EgovKzBot и выбрать услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". После выбора услуги пользователю необходимо отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки в чате. Чтобы получать услуги через бот, необходимо произвести подписку (нажать на кнопку "Старт" в чате и разрешить использование номера своего мобильного телефона).





Сейчас в Казахстане проходит ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, которая продлится до 15 ноября текущего года.





Как сообщила исполняющая обязанности председателя правления Фонда социального медицинского страхования Ботагоз Жакселекова, кампания проводится каждый год для того, чтобы у граждан была возможность поменять поликлинику, если не устраивает нынешняя, а у участников рынка, в том числе новых, - получить заказ на обслуживание населения в следующем году.





По ее словам, в прошлом году более 300 тысяч казахстанцев воспользовались правом выбора поликлиники именно в рамках кампании прикрепления.





Для реализации принципов семейного обслуживания и доступности медико-санитарной помощи рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания, что позволит медицинским организациям постоянно наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов и осуществлять выезды на дом при необходимости.





"Это также важно в свете последних реформ в системе оказания скорой помощи, согласно которым, вызовы так называемой 4-й категории, теперь обслуживают поликлиники", - уточнили в пресс-службе фонда.





Чтобы снизить нагрузку на врачей и количество очередей, вводится лимит на прикрепление - 1700 человек на одного врача общей практики. Ранее этот показатель составлял 2000 человек на одного врача.





"Мы ожидаем, что это стимулирует создание новых участков и очень рассчитываем в этом вопросе на активность медицинского бизнеса. Уже в прошлом году количество поставщиков фонда существенно выросло", - отметил управляющий директор ФСМС по стратегии и методологии Серик Танирбергенов.





По его информации, на сегодня поставщиками фонда являются 1365 медицинских организаций, 623 из которых - частные. В сравнении с 2017 годом, количество частных поставщиков выросло на 158 организаций. Ожидается, что в 2019 году количество поставщиков фонда вырастет еще на 10%.





"Осуществить прикрепление можно тремя способами: непосредственно обратившись в выбранную медицинскую организацию, онлайн через портал электронного правительства либо в Центрах обслуживания населения", - сообщила управляющий директор ФСМС по работе с пользователями медицинской помощи и по связям с государственными органами Забира Оразалиева.





При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и написать заявление на имя главного врача. При прикреплении через портал egov.kz, нужно пройти авторизацию, заполнить электронную заявку, а результат оказания услуги будет направлен в личный кабинет заявителя. Что касается Центров обслуживания населения, то в них процедуру прикрепления можно также осуществить в электронном формате через Connection Points.





Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе "Выбрать клинику". На сегодня в кампании прикрепления участвуют 580 организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства