Астана. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане с начала года зарегистрировано 85 подтвержденных случаев менингококковой инфекции, передает Kazakhstan Today.





По информации Министерства здравоохранения РК, с начала 2018 года зарегистрировано 85 подтвержденных случаев менингококковой инфекции. В настоящее время в республике регистрируются единичные спорадические случаи заболевания менингококковой инфекцией.





"В Акмолинской области зарегистрировано одно подозрение на менингококковую инфекцию. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - сообщили в ведомстве.





В Минздраве также напомнили, что при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) необходимо обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям.





Необходимо ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, игровых площадок в торгово-развлекательных центрах, соблюдать личную гигиену. Часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку в организованных коллективах.





Важно провести санацию очагов с хронической инфекцией, в детском возрасте это чаще касается ЛОР-органов, поэтому визиты к детскому оториноларингологу должны быть регулярными и, по возможности, профилактическими.





Необходимо употребление только кипяченной или бутилированной воды. Избегать переохлаждения, голодания, недосыпания, стресса и так далее.





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