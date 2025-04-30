29.04.2025, 12:10 4291
В Казахстане сельские медики получат 8,5 млн тенге подъемных
Фото: unsplash.com
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане медицинские работники остродефицитных специальностей, прибывающие на работу в сельскую местность, получат 8,5 млн тенге подъемных, сообщила глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства.
В 2024 года реализуется норма, предусматривающая единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывающим на работу в сельскую местность, в размере 100 МЗП - 8,5 млн тенге. Однако решения по выплатам на сегодня приняты не во всех регионах", - сообщила она.
Также, по ее словам, в целях повышения статуса медицинских работников расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат.
Напомним, более 30 млрд тенге из возвращенных активов направлено на модернизацию сельского здравоохранения.
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28.04.2025, 15:38 9371
Об опасностях постковидного синдрома рассказали ученые
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Большинство больных COVID-19 полностью выздоравливают после перенесенной инфекции, но у некоторых из них развивается постковидный синдром, имеющий средне- и долгосрочные последствия для одной или нескольких систем организма, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Постковидный синдром развивается примерно у шести из 100 переболевших COVID-19 человек. В ВОЗ подчеркнули, что широкомасштабная циркуляция вируса продолжается и каждый новый случай заражения создает риск осложнений.
Распространенными симптомами постковидного синдрома являются слабость, одышка, боль в мышцах или суставах и нарушение сна", - отметили в организации.
Постковидный синдром (ПКС) также часто называют "длительный COVID". Он характеризуется разнообразными симптомами, которые обычно появляются в течение трех месяцев после дебюта COVID-19 и продолжаются не менее двух месяцев.
ПКС может развиться у любого человека, однако в зоне риска - женщины, лица пожилого возраста, курильщики, лица с избыточной массой тела или ожирением, а также хроническими заболеваниями.
Повышающими риск-факторами также являются неоднократно перенесенная инфекция и тяжелое течение COVID-19, требующее госпитализации или перевода больного в отделение интенсивной терапии. Повышенная заболеваемость постковидным синдромом наблюдается среди лиц с инвалидностью, а также в районах, в которых имеются диспропорции в доступе населения к медицинской помощи и препятствия для ее получения", - отметили в ВОЗ.
Причины постковидного синдрома в настоящее время изучаются исследователями. Синдром может поражать почти любой орган, в том числе сердце и кровеносную систему, легкие, нервную систему, желудочно-кишечный тракт и эндокринную (гормональную) систему. При обследовании больных постковидным синдромом у них выявляются, помимо прочего, признаки сохранения вируса SARS-CoV2, нарушений иммунного ответа и аутоиммунных расстройств, а также формирования микроскопических тромбов (микротромбоз).
В целом перечень жалоб больных ПКС насчитывает более 200 различных симптомов, среди которых:
- слабость;
- боли в мышцах и суставах;
- ощущение одышки;
- головная боль;
- когнитивные нарушения и трудности с концентрацией внимания;
- изменения вкусовых ощущений.
Также встречаются нарушения сна, депрессия и тревожность. Такие симптомы могут сохраняться со времени исходного заболевания или развиваться уже после выздоровления. Симптоматика может варьироваться от слабовыраженной до резко ухудшающей качество жизни и может ограничивать способность человека к работе, повседневной деятельности или физической активности", - отмечают исследователи.
Среди возможных симптомов также нарушение равновесия, сильное сердцебиение, головокружение, нарушения функции почек, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет и психические расстройства.
Ранее мы писали, как начавшаяся 5 лет назад пандемия коронавируса изменила мир.
26.04.2025, 11:33 19161
В Мангистауской области у 16 детей выявили гепатит А
Фото: unsplash.com
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Актау. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области в первом квартале 2024 года было зафиксировано 29 больных гепатитом А, из которых 16 - дети, сообщает Lada.kz.
Чаще заболевание выявлялось у детей до 14 лет. Пациенты зарегистрированы во всех городах и районах, кроме Бейнеу. Десять детей заболели в Каракиянском районе, трое заболевших - жители Жанаозена, по одному случаю заболевания отмечено в Мангистауском, Мунайлинском и Тупкараганском районах", - заявила руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульшат Шорбасова.
Как отметила врач-эпидемиолог, 50% заболевших не были вакцинированы.
Самая надежная защита от гепатита - это профилактическая вакцинация. Ей подлежат дети, достигшие двух лет, а также дети до 14 лет, ранее не получавшие прививку", - добавила она.
Напомним, в марте прошлого года Министерство здравоохранения Республики Казахстан заявило, что в стране зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А.
23.04.2025, 11:16 30281
Приписки на десятки миллионов тенге выявили в медучреждениях Актюбинской области
Суммы незаконно выплаченных бюджетных средств составили более 80 млн тенге
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Актобе. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Многочисленные нарушения финансовой и медицинской отчетности выявили в медучреждениях Актюбинской области, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что в Кобдинском районе путем дублирования и приписок необоснованно завышен объем оказанных лечебных и диагностических услуг на сумму более 20 млн тенге. Кроме того, без наличия соответствующих приложений к лицензии незаконно оказана амбулаторно-поликлиническая помощь на сумму свыше 45 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.
Также выяснилось, что услуги на сумму более 11 млн тенге оказывали работники, не соответствующие квалификационным требованиям.
К примеру, делопроизводитель Кобдинской районной больницы, не имея профильного образования, провела более тысячи психологических консультаций на сумму свыше 3 млн тенге", - уточнили в ведомстве.
Итого, суммы незаконно выплаченных бюджетных средств составили более 80 млн тенге.
По акту прокурорского надзора нарушения устранены, бюджетные средства возвращены, права жителей восстановлены, должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности", - проинформировали в областной прокуратуре.
В прошлом году за 6 месяцев Фонд социального медицинского страхования выявил более 440 случаев фактически не оказанных услуг на сумму порядка 195 млн тенге.
22.04.2025, 16:01 34616
Как будут работать бригады скорой помощи с 1 мая, рассказали в Минздраве
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая меняется порядок работы мобильных бригад скорой медицинской помощи, напомнили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, вызовы 4-ой категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.
Что изменится с 1 мая:
● мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8.00 до 20.00;
● вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
● после 20.00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.
В министерстве обратили внимание, что более 50% вызовов скорой помощи относятся к 4-й категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний.
Такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь. Изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП. Теперь мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями", -заверили в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления. В случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым - с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента.
При этом в Минздраве отметили, что механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.
Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей", - проинформировали в министерстве.
18.04.2025, 09:27 45316
Минздрав РК обратился к гражданам после летальных случаев в процедурных кабинетах
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля и его территориальные подразделения провели проверки качества предоставления процедурных медицинских услуг. С 2024 года по I квартал 2025 года в комитет поступило семь обращений граждан, касающихся качества услуг. Об этом сообщили в Минздраве РК.
По каждому из этих обращений были проведены внеплановые проверки. В результате проверок выявлены следующие нарушения: 4 факта осуществления медицинской деятельности без соответствующей лицензии; 3 случая оказания процедурных услуг без сертифицированных специалистов; 2 факта нарушения условий хранения лекарственных средств", - проинформировали в ведомстве.
По итогам проверок территориальные департаменты комитета составили протоколы об административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 1 млн тенге.
В случаях с летальными исходами в Жамбылской области проведены дополнительные внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения правил хранения медикаментов и медицинских изделий. Материалы по этим случаям переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Один из процедурных кабинетов в данном регионе официально прекратил деятельность", - подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, в Жамбылской области на сегодняшний день функционируют 107 процедурных кабинетов, из которых только 42 имеют лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи.
Министерство здравоохранения Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам:
• обращаться за процедурными медицинскими услугами только в лицензированные медицинские организации;
• уточнять наличие лицензии и квалификации персонала;
• не допускать проведения медицинских процедур в домашних условиях без соответствующего врачебного наблюдения.
Мы призываем граждан быть ответственными в вопросах собственного здоровья и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы", - отметили в Минздраве.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах.
05.04.2025, 12:39 71121
Внедрение единой системы оплаты медпомощи стартовало в Казахстане
Цифровой инструмент нацелен на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начато внедрение единой системы оплаты медицинской помощи, сообщили Министерстве здравоохранения республики.
В Минздраве рассказали, что новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.
В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.
По данным ведомства, новая цифровая система позволит:
- обеспечить прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые приписки;
- гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
Данные системы нацелены на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков. Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации системы здравоохранения на потребности пациентов", - отметили в Минздраве.
Напомним, зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях. Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона.
04.04.2025, 10:12 75976
В Астане врачи спасли шестимесячного ребенка, у которого произошла остановка сердца после сильных ожогов
Фото: акимат Астаны
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане врачи многопрофильной городской больницы № 2 спасли жизнь шестимесячного малыша, который получил сильные ожоги, разлив на себя кипяток, сообщается на сайте столичного акимата.
Ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. В результате малыш получил термический ожог I-II-IIIА степени, охвативший 25% поверхности тела: голову, лицо, шею, грудную клетку, живот и обе верхние конечности. По пути в больницу у него произошла остановка сердца, но врачам удалось его реанимировать. Далее комбустиологи провели интенсивную противоожоговую терапию. Благодаря слаженной работе специалистов и стойкости малыша его состояние стабилизировалось", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.
31.03.2025, 15:05 86646
Вызывавшую кровавый кашель у людей инфекцию определили в России
У заболевших сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат
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Москва. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заболевание, вызвавшее у россиян кашель с кровью и высокую температуру, оказалось микоплазменной пневмонией, сообщили в Роспотребнадзоре.
Первые сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, стали появляться 29 марта. У заболевших сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что одной из заболевших неизвестным вирусом девушке неделю не помогали антибиотики - в течение этого времени у нее сохранялись приступы кашля, а на пятый день при отхаркивании начали появляться следы крови. В заключении врачи написали, что у пациентки острая инфекция верхних дыхательных путей.
Академик РАН Виталий Зверев выразил уверенность, что в России наблюдается вспышка заболевания неизвестного происхождения. Однако Роспотребнадзор впоследствии опроверг появление новых инфекций в России. По заявлению надзорного ведомства, новые вирусы или мутации в ходе эпидемиологического мониторинга зафиксированы не были, ситуация находится под контролем.
Как отмечал врач-пульмонолог Сергей Ложкин, инфекция опасна тем, что в первое время после заражения у пациента могут отсутствовать выраженные симптомы. Из-за этого заболевшие микоплазменной пневмонией продолжают ходить на работу, посещают общественные места и таким образом распространяют опасные бактерии, что провоцирует резкий рост заболеваемости.
Микоплазменная инфекция представляет собой болезнь, которую вызывают бактерии микоплазмы. Они поражают ткани и внутренние органы человека и могут долго и бессимптомно существовать в организме. Инфекция может спровоцировать опасные заболевания и привести к летальному исходу. Заболевшие микоплазменной инфекцией жалуются на повышенную температуру, заложенный нос, кашель и тяжесть при дыхании.
Вирус имеет две особенности. Он, во-первых, характеризуется длительным лечением, и, во-вторых, может не поддаваться лечению, так как неуязвим к некоторым антибиотикам. Кроме того, у инфицированных пациентов легкие на рентгеновских снимках могут выглядеть белыми. Так называемый синдром белых легких появляется у зараженных из-за пневмонии, так как воздушные мешки заполняются жидкостью.
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