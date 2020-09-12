Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - С 15 сентября в Казахстане стартует прикрепительная кампания населения к поликлиникам, которая продлится два месяца. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

В течение следующих двух месяцев граждане могут воспользоваться правом свободного выбора поликлиники в пределах территории проживания. Для реализации принципов семейного обслуживания и доступности медико-санитарной помощи рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. Это позволит медицинским организациям постоянно наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов и осуществлять выезды на дом при необходимости. Данный факт особенно важен в свете последних событий, в частности, пандемии коронавирусной инфекции", - цитирует Коджахметова пресс-служба СЦК.

Прикрепительная кампания продлится до 15 ноября.

Фонд социального медицинского страхования начнет оплачивать организациям первичной медико-санитарной помощи услуги, которые граждане будут получать в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи с 1 января 2021 года.

По словам представителя Минздрава, 231 133 казахстанца, не прикреплённых к поликлиникам, рискуют остаться без доступа к плановой медпомощи.

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