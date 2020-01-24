Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - В Казахстане усилены меры по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Людмила Бюрабекова и заместитель председателя Жандарбек Бекшин рассказали о мерах по профилактике коронавирусной инфекции в Казахстане. По информации ВОЗ, по состоянию на 22 января 2020 года в КНР зарегистрирован 571 случай заболевания новым типом коронавирусной инфекции, из них 17 - с летальным исходом. Согласно предварительному эпидемиологическому расследованию очагом возникновения вируса стал оптовый рынок морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. В настоящее время вирус выявлен в Японии, Южной Корее, Тайване и США.

По данным Минздрава, случаи заболевания в РК не зарегистрированы.

В целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Казахстан принят комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер. В частности, принято постановление главного государственного санитарного врача РК "Об усилении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Республики Казахстан". Усилены противоэпидемические мероприятия на автопереходах. В МИД РК направлено письмо с просьбой направить запрос в посольство КНР о предоставлении официальной информации об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ПНЭ в городе Ухань.

Кроме того, на всех пунктах пропуска в аэропортах и вокзалах страны проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие), особенно прибывающих из КНР.

В пунктах пропуска через государственную границу на сегодняшний день осмотрено 14 713 человек. Лиц с повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из КНР не выявлено.

Вместе с тем Минздрав РК рекомендует без крайней необходимости воздержаться от поездок в КНР. В случае вынужденного посещения КНР рекомендуется отказаться от поездок в Ухань и провинцию Хубэй. В период нахождения в КНР или по приезде оттуда в случае появления симптомов, указывающих на респираторное заболевание, казахстанцам рекомендуется обратиться за медицинской помощью или сообщить своему лечащему врачу о поездке и пребывании в зоне распространения инфекции.

Следует избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями. Обеспечить частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением. Избегать тесного контакта с больными домашними и/или дикими животными;

В общественных местах и больницах рекомендуется ношение масок при контактах с больными ОРВИ.

Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать этикет кашля (соблюдайте дистанцию, прикрывайте рот при кашле и чихание одноразовыми салфетками или носовым платком).

Коронавирусы (CoV) - семейство вирусов, вызывающих от обычной простуды до более тяжёлых заболеваний. Новый коронавирус - это новый штамм, который ранее не был идентифицирован у людей. Клинические признаки и симптомы заболевания: лихорадка, с некоторыми случаями затруднённого дыхания, на рентгенограмме грудной клетки выявляются инвазивные лёгочные инфильтраты в обоих лёгких. В более тяжёлых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжёлый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и смерть.

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